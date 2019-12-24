Старшая в семействе Кардашьянов Кортни, которой 40 лет, запросто утрет нос 20-летним девушкам своим идеальным телом

Как пишет Politeka.net популярная американская модель и светская львица Кортни Кардашьян, которая прославилась съемками в семейном реалити-шоу, а также имеет свой бизнес, обожает привлекать к себе внимание публики.

Красотка часто снимается в ярких фотосессиях для рекламы собственного бренда, а также демонстрирует своим поклонникам снимки из повседневной жизни.

На этот раз в своем Инстаграм-блоге старшая сестра Кардашьян показала именно такое фото.

На новом снимке Кортни позирует обнаженной и без макияжа, а на шее надето бриллиантовое колье.

Поклонники принялись засыпать ее комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, Кортни Кардашьян показала необычные кадры, которые, судя по геолокации, были сделаны в японской столице Токио.

Как видно на снимках, Кортни фотографирует себя сама в ванной комнате отеля. На первом фото она стоит боком к зеркалу, а на втором так же боком, но уже присела на корточки. При этом на ней черные латексные брюки с завышенной талией и темная кофточка, завязанная на узелок сбоку. Волосы модели распущены, а на ее лице легкий макияж. Поклонники в восторге от новых фото Кортни, ее засыпают комплиментами в комментариях к фото.

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