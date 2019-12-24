Ана Чері, яка визнана однією з найбільш спокусливих фітнес-моделей світу, підкреслила пишну фігуру відвертим спортивним костюмом

Як повідомляє Politeka.net, Ана Чері вражає багатьох своєю дивовижною зовнішністю, що не дивно, адже фітнес-модель має індіанські, іспанські і європейські корені.

Свою модельну кар'єру 33-річна красуня почала ще в 2006 році. З тих пір Ана Чері стала однією з найбагатших Instagram-моделей. У своєму блозі вона розповідає про правильне харчування, а також показує результати тренувань.

До всього іншого модель відкрила власну компанію, де презентувала для своїх шанувальників лінію модного одягу CheriFit. У колекцію увійшли спокусливі спортивні костюми різноманітних відтінків: від кольору фуксії до модного в цьому сезоні кольору пудрової троянди.

Одяг свого бренду дівчина рекламує сама. Один з костюмів вона показала на свіжому знімку в Instagram. Так, дівчина позує біля ялинки в короткому тісному топіку і лосинах. Вбрання вигідно підкреслило вигини пишної фігури дівчини.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз і почали активно коментувати побачений знімок. Багато з них написали свої компліменти для Чері, інші висловили бажання придбати такий же костюм собі.

"Мені шалено подобається цей колір, хочу собі такий", "Люблю цей колір Ана! Спасибі за те, що поліпшили мій ранок таким знімком. Доброго дня!", "Як завжди найкрасивіша з усіх, кого я тільки бачив 😍💣", "Не дивися на мене так, адже ти надто гарна, раптом закохаюся 🙄❤".

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.