Ана Чери, которая признана одной из самых соблазнительных фитнес-моделей мира, подчеркнула пышную фигуру откровенным спортивным костюмом

Как сообщает Politeka.net, Ана Чери впечатляет многих своей удивительной внешностью, что неудивительно, ведь фитнес-модель имеет индейские, испанские и европейские корни.

Свою модельную карьеру 33-летняя красавица начала еще в 2006 году. С тех пор Ана Чери стала одной из самых богатых Instagram-моделей. В своем блоге она рассказывает о правильном питании, а также показывает результаты тренировок.

Ко всему прочему модель открыла собственную компанию, где презентовала для своих поклонников линию модной одежды CheriFit. В коллекцию вошли соблазнительные спортивные костюмы всевозможных оттенков: от цвета фуксии до модного в уходящем сезоне цвета пудровой розы.

Одежду своего бренда девушка рекламирует сама. Один из костюмов она показала на свежем снимке в Instagram. Так, девушка позирует возле елки в коротком тесном топике и лосинах. Наряд выгодно подчеркнул изгибы пышной фигуры девушки.

Поклонники модели не смогли пройти мимо и начали активно комментировать увиденный снимок. Многие написали свои комплименты для Чери, другие высказали желание купить такой же костюм себе.

"Мне безумно нравится этот цвет, хочу себе такой", "Люблю этот цвет Ана! Спасибо за то, что улучшили мое утро таким снимком. Хорошего дня!", "Как всегда самая красивая из всех, кого я только видел 😍💣", "Не смотри на меня так, ведь ты слишком красивая, вдруг влюблюсь 🙄❤".

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.