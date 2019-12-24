Дівчина вже загадала бажання на Новий рік

25-річна російська модель Анастасія Квітко підхопила новорічну тематику і відзвітувала про успіхи за минулий рік

На своїй сторінці в Instagram красуня, прозвана за свої видатні форми «російською Кардашьян» поділилася знімками, на яких цього разу позує практично одягненою, передає Politeka.

На ній чорний топ з довгим рукавом, що відкриває живіт, і сірі джинси з дірками на колінах, які ідеально підкреслюють осину талію дівчини.

На одному з фото вона позує зі спини, даючи шанувальникам можливість оцінити її розкішну попу.

«Санта сказав, що я була хорошою дівчинкою», – написала Квітко і поцікавилася, які бажання загадали її шанувальники.

Примітно, що на безіменному пальці лівої руки моделі красується каблучка, дуже схожа на обручку. Однак своє особисте життя зірка тримає в таємниці, тому хто став обранцем Насті, залишається тільки здогадуватися.

Раніше ми розповідали про те, що Квітко поділилася знімками в ультракороткій зеленій сукні. Атласна тканина щільно облягає форми красуні, ледве прикриваючи стегна, а ліф ледь утримує пишний бюст.

Вже кілька років Анастасія живе і працює в США, мешкаючи то в Майамі, то в Лос-Анджелесі. Вона встигла поспівпрацювати навіть з чоловіком Кім Кардашьян Каньє Вестом, рекламуючи одяг його бренду.

Спочатку, як тільки Квітко прилетіла до Америки і прийшла в модельне агентство, їй пропонували трохи схуднути, проте росіянка не стала йти на поводу у агентів та категорично відмовилася знущатися над своїм тілом. Зрештою, саме пишні сідниці і груди в комплекті з тонкою талією стали її «фішкою», зробивши Настю особливо популярною серед іспаномовної аудиторії, де подібна зовнішність – еталон краси.

Нагадаємо, російська Кардашьян потрясла соковитими принадами на камеру.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян похвалилася перекачаними принадами.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х.