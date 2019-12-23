Відома фітнес-модель Ана Чері приголомшила користувачів мережі новим знімком, на якому постала в спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, Ана Чері вражає багатьох своєю дивовижною зовнішністю, що не дивно, адже фітнес-модель має індіанські, іспанські і європейські корені.

Свою модельну кар'єру 33-річна красуня почала ще в 2006 році. З тих пір Ана Чері стала однією з найбагатших Instagram-моделей. У своєму блозі вона розповідає про правильне харчування, а також показує результати тренувань.

Зовсім нещодавно модель запатентувала власну марку одягу CheriFit. В ній вже були представлені кілька комплектів спортивного одягу різних відтінків.

Дівчина сама рекламує власний одяг, з превеликим задоволенням приміряючи спокусливі костюми.

Нещодавно на офіційній сторінці бренду з'явився знімок, на якому вона постала в спортивному костюмі, який складається з топіка і вузьких штанів, які обтягують її пишні форми і підкреслюють жіночність фігури.

Користувачі мережі прийшли в повний захват і залишили для дівчини безліч компліментів, вихваляючи її незвичайну красу.

"Ты надто красива для цього суворого світу", "Ти так прекрасна, що у мене дух захоплює від такої краси", "Хочу собі такий костюм, сподіваюся на мені він теж буде так прекрасно сидіти", "Чекаю нових фото, щоб побачити тебе у всій красі "," Люблю твою фігуру, ти немов богиня Землі ".

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.