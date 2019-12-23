27-річна американська модель Ебігейл Ретчфорд порадувала фанатів новою фотографією топлес

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася знімком, на якому позує в одних колготах і туфлях на високому каблуці, сидячи на кришці рояля, передає Politeka.

Груди красуня прикрила руками. У неї ідеальний макіяж, волосся зібране у хвіст, а з аксесуарів – лише масивні сережки.

Фотографія тільки за перші 20 хвилин зібрала понад дев'ять тисяч лайків, і ця цифра стрімко зростає.

Раніше ми розповідали про те, що Ебігейл запалила своїх передплатників мегавідвертим знімком, на якому позує абсолютно голою, загорнувшись у гірлянди. Найпікантніші місця красуня прикрила лампочками, але від цього градус фотографії нижче не став.

Зазначимо, що ця спекотна брюнетка віртуозно володіє мистецтвом балансувати на грані між еротикою і вульгарністю. Її знімки іноді позбавляють дару мови через зайву відвертість, але в той же час не викликають негативної реакції.

Перш, ніж стати зіркою соцмережі, Ебігейл гарувала на трьох роботах, щоб платити за рахунками. Однак після того, як у неї з'явився акаунт у Instagram, її справи значно покращилися. Красуню з розкішною фігурою й обличчям ляльки помітили великі виробники білизни і купальників, засипавши її дуже вигідними контрактами. Це призвело до того, що зараз міс Ретчфорд перебуває в п'ятірці найбільш високооплачуваних моделей у соцмережі, рекламуючи білизну, одяг, прикраси.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогій білизні.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Ретчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.