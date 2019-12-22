Instagram-модель Олена Омович, яку називають "українською Кардашьян" похвалилася своїми формами без бюстгальтера

Як повідомляє Politeka.net, здається, до цієї дівчині не можна ставитися байдуже. Одні вважають, що вона справжня красуня, яка зробила сама себе, а інші називають Олену Омович української Кім Кардашьян. За допомогою естетичної медицини модель і справді дуже сильно змінилася.

А також дівчина володарка прекрасної фігури, яку вона підтримує за допомогою тренувань.

Вона не соромлячись зізнається у своєму блозі Instagram, що змінила в собі з допомогою пластики. Крім того, модель часто демострує фігуру у відвертих вбраннях.

Цього разу на її сторінці в Instagram-Stories з'явилося відео на якому дівчина крутиться біля дзеркала, то наближаючи, то віддаляючи об'єктив камери телефону. При цьому вона кокетливо піднімає спідницю, а також відкриває зону декольте, демонструючи шанувальникам, що вирішила не надягати білизну.

Дівчина позує в короткій сукні з повітряної тканини білого відтінку. Вона ледь приховує п'яту точку моделі, а також має глибоке декольте, яке підкреслює пишні груди красуні. Волосся вона вирішила зібрати у високу зачіску, а очі підкреслити виразними стрілками.

На жаль користувачі не мають можливості коментувати відео.

Також раніше повідомлялося, що киянка Альона Омович, за якою в Instagram стежать понад мільйона підписників, зняла з себе одяг заради реклами чорної ікри.

В цей раз Олена на передній план виставила свою оголені груди, яку намазала чорною ікрою. Також для фото вона одягла чорний парик з чубчиком, чорний чокер на шию, зробила стрілки на очах і висунула язик, при цьому губи також вимазавши в ікру.

Фото вийшло дуже спокусливим і пленяющим не тільки з-за продуманого образу моделі, а з-за ракурсу, з якого було зроблено фото. Так, об'єктив камери сфотографував Омович зверху, при цьому в кадр потрапили всі принади красуні.

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Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.