Відома на весь світ фітнес-модель Ана Чері любить збуджувати фантазію користувачів мережі відвертими знімками, на яких постає в яскравих нарядах
Як повідомляє Politeka.net, модельна кар'єра Ани Чері почалася ще в 2006 році, адже модельні будинки не могли пройти повз такої пишної краси. За свою кар'єру вона працювала з відомими брендами, чий одяг рекламувала.
У дівчини досить щільний графік, але їй вдається викроїти час на свій блог в Instagram. В блозі дівчина показує свої спокусливі знімки, на яких часто постає в досить відвертих вбраннях.
Брежнєва влаштувала дикі танці у ванній і крупно зганьбилася: "Думає, проживе в любові..."
Гаряча Тодоренко засвітила зайве в майці без білизни: "Божечки, яка..."
Помолоділа Ірина Горова з дочкою Потапа підірвали мережу: "Круті фото"
Меладзе влаштував інтимні ігри з Брежнєвою при дитині, кадри облетіли мережу: ні краплі сорому
Цього разу вона поділилася пікантним знімком, на якому продемонструвала свою фігуру у всій красі. Так, модель позує в мереживному бікіні і картатому піджаку, який вона одягла на голе тіло. Свої повні груди Чері кокетливо прикриває рукою. При цьому красуня заклично дивиться в камеру, злегка відкривши губи.
"Більшу частину часу 😉😏 я старанно працювала, особливо в останні кілька місяців, щоб зробити свої вигини жіночніше. Але до 1 січня я запускаю мій щорічний новорічний виклик, я буду публікувати знімки в нарядах моїх клієнтів🙌🏼🙌🏼", - підписала Чері під знімком, анонсуючи серію нових неймовірних знімків.
Користувачі мережі прийшли в повний захват, помітивши знімки красуні, Вони не скупилися на компліменти, вихваляючи зовнішній вигляд дівчини.
"Спасибі красуня за чудове фото 😋", "Приголомшливо 🔥", "Ти така чудова і красива. Будь завжди щаслива. Дарую тобі свою любов ❤️", "Ти не належиш цьому світу!! чудова 😉😸".
Також раніше повідомлялося, що в блозі Stories Ани Чері з'явилися знімки, де дівчина показує, як займається спортом. Вона зробила кілька вправ з гирею, а також вправ, які допомагають тримати в прекрасній формі п'яту точку.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.