Відома на весь світ фітнес-модель Ана Чері любить збуджувати фантазію користувачів мережі відвертими знімками, на яких постає в яскравих нарядах

Як повідомляє Politeka.net, модельна кар'єра Ани Чері почалася ще в 2006 році, адже модельні будинки не могли пройти повз такої пишної краси. За свою кар'єру вона працювала з відомими брендами, чий одяг рекламувала.

У дівчини досить щільний графік, але їй вдається викроїти час на свій блог в Instagram. В блозі дівчина показує свої спокусливі знімки, на яких часто постає в досить відвертих вбраннях.

Цього разу вона поділилася пікантним знімком, на якому продемонструвала свою фігуру у всій красі. Так, модель позує в мереживному бікіні і картатому піджаку, який вона одягла на голе тіло. Свої повні груди Чері кокетливо прикриває рукою. При цьому красуня заклично дивиться в камеру, злегка відкривши губи.

"Більшу частину часу 😉😏 я старанно працювала, особливо в останні кілька місяців, щоб зробити свої вигини жіночніше. Але до 1 січня я запускаю мій щорічний новорічний виклик, я буду публікувати знімки в нарядах моїх клієнтів🙌🏼🙌🏼", - підписала Чері під знімком, анонсуючи серію нових неймовірних знімків.

Користувачі мережі прийшли в повний захват, помітивши знімки красуні, Вони не скупилися на компліменти, вихваляючи зовнішній вигляд дівчини.

"Спасибі красуня за чудове фото 😋", "Приголомшливо 🔥", "Ти така чудова і красива. Будь завжди щаслива. Дарую тобі свою любов ❤️", "Ти не належиш цьому світу!! чудова 😉😸".

Також раніше повідомлялося, що в блозі Stories Ани Чері з'явилися знімки, де дівчина показує, як займається спортом. Вона зробила кілька вправ з гирею, а також вправ, які допомагають тримати в прекрасній формі п'яту точку.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

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