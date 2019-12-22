Известная на весь мир фитнес-модель Ана Чери любит будоражить фантазию пользователей сети откровенными снимками, на которых предстает в пикантных нарядах

Как сообщает Politeka.net, модельная карьера Аны Чери началась еще в 2006 году, ведь модельные дома не могли пройти мимо такой пышной красоты. За свою карьеру она работала с известными брендами, чью одежду рекламировала.

У девушки довольно плотный график, но ей удается выкроить время на свой блог в Instagram. В блоге девушка показывает свои соблазнительные снимки, на которых часто предстает в довольно откровенных нарядах.

В этот раз она поделилась пикантным снимком на котором продемонстрировала свою фигуру во всей красе. Так, модель позирует в кружевных бикини и клетчатом пиджаке, который она надела на голое тело. Свою полную грудь Чери кокетливо прикрывает рукой. При этом красавица призывно смотрит в камеру, слегка приоткрыв губы.

"Большую часть времени 😉😏 я усердно работала, очобенно в последние несколько месяцев, чтобы сделать свои изгибы женственней. Но до 1 января я запускаю мой ежегодный новогодний вызов, я буду публиковать снимки в нарядах моих клиентов🙌🏼🙌🏼", - подписала Чери под снимком, анонсируя серию новых соблазнительных снимков.

Пользователи сети пришли в полный восторг, заметив снимки красотки, Они не скупились на комплименты, восхваляя внешний вид девушки.

"Спасибо малыш за замечательное фото 😋", "Потрясающий 🔥", "Ты такая великолепна и красива. Будь счастлива всегда. Дарю тебе свою любовь ❤️", "Ты не принадлежишь этому миру!! великолепная 😉😸".

Также ранее сообщалось, что в блоге Stories Ани Чери появились снимки, где девушка показывает, как занимается спортом. Она сделала несколько упражнений с гирей, а также упражнений, которые помогают держать в прекрасной форме пятую точку.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.