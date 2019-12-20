Старша сестра Кім Кардашьян Кортні показала гаряче фото, на якому смажить каштани в напівоголеному вигляді

Популярна американська модель і світська левиця Кортні Кардашян, яка прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, а також має свій бізнес, обожнює привертати до себе увагу публіки, пише Politeka.net

Красуня часто знімається в яскравих фотосесіях для реклами власного бренду, а також демонструє своїм шанувальникам знімки з повсякденного життя. На цей раз у своєму Instagram-блозі старша сестра Кардашьян показала саме таке фото.

На новому знімку Кортні позує на тлі каміна в хутряній дублянці. Одяг під неї вона вирішила не надягати.

У підписі до фото модель розповіла, що смажить каштани на відкритому вогні.

Шанувальники почали засипати її компліментами в коментарях. Менше ніж за добу фотографія набрала більше мільйона відміток «мені подобається», при цьому кількість передплатників у Кортні Кардашян стрімко зростає і вже становить близько 84 мільйонів чоловік.

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40-річна зірка реаліті-шоу, як і її відома сестра Кім Кардашьян, любить привертати до себе увагу шанувальників.

На цей раз Кортні Кардашян продемонструвала свою бездоганну фігуру в обтягуючому комбінезоні білосніжного кольору. Знімок знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що на фігурі Кортні він виглядає просто шикарно, при цьому підкреслюючи всі її переваги з кращого боку.

"Важко бути діамантом у світі страз", - підписала свій знімок діва.

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