Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни показала горячее фото, на котором жарит каштаны в полуобнаженном виде
Популярная американская модель и светская львица Кортни Кардашьян, которая прославилась съемками в семейном реалити-шоу, а также имеет свой бизнес, обожает привлекать к себе внимание публики, пишет Politeka.net
Красотка часто снимается в ярких фотосессиях для рекламы собственного бренда, а также демонстрирует своим поклонникам снимки из повседневной жизни. На этот раз в своем Инстаграм-блоге старшая сестра Кардашьян показала именно такое фото.
На новом снимке Кортни позирует на фоне камина в меховой дубленке. Одежду под нее она решила не надевать.
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В подписи к фото модель рассказала, что жарит каштаны на открытом огне.
Поклонники принялись засыпать ее комплиментами в комментариях. Меньше чем за сутки фотография набрала больше миллиона отметок «мне нравится», при этом количество подписчиков у Кортни Кардашьян стремительно возрастает и уже составляет порядка 84 миллионов человек.
Ранее мы писали, Кортни Кардашьян показала роскошную фигуру в смелом наряде.
40-летняя звезда реалити шоу, как и ее известная сестра Ким Кардашьян, любит привлекать к себе внимание поклонников.
На этот раз Кортни Кардашьян продемонстрировала свою безупречную фигуру в обтягивающем комбинезоне белоснежного цвета. Снимок знаменитость разместила на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что на фигуре Кортни он смотрится просто шикарно, при этом подчёркивая все ее достоинства с лучшей стороны.
"Трудно быть бриллиантом в мире страз", - подписала свой снимок дива.
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