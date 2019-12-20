25-річна київська модель Альона Омович, за якої в Instagram стежать понад мільйон підписників, поділилася новим гарячим фото

Дівчина давно прославилася не тільки своєю фігурою, підкорегованою з допомогою пластичних хірургів, але і любов'ю до дорогих і стильних речей. Більш того, володіючи розкішними формами, вона примудряється будь-яку річ піднести дуже вигідно.

Нове фото на сторінці красуні – чергове тому підтвердження.

Цього разу Олена похвалилася толстовкою, «позиченою» у чоловіка. Вона не тільки розповіла про те, яка вона зручна і тепла, але і в черговий подратувала фанатів. Під толстовку вона одягла смугасті панчохи і стрінги. Дівчина позує зі спини, демонструючи свою засмагу, а також пружні сідниці.

Елемент гумору на фото – кадр на екрані телевізора з Мардж Сімпсон і її вираз обличчя.

Раніше ми розповідали про те, що Олену Омович за її бізнес-жилку і видатні форми вже прозвали українською Кім Кардашьян. І Хоча за кількістю підписників дружина Каньє Уеста поки що дуже далеко попереду, киянка намагається наслідувати кумира і вміло підігріває інтерес публіки провокаційними знімками і стильними образами.

Ми також писали про те, що дівчина виклала у соцмережі відеоролик, в якому приміряла відразу чотири вбрання для новорічної вечірки і попросила фанатів допомогти їй з вибором. Так, красуня постала в ефектному чорному платті з блискітками (до речі, більшість голосів за цей наряд), кремово-бежевій сукні з відкритими плечима, екстремально короткому платті соковито-сірого кольору і брючному костюмі, що складається зі штанів-кльош і топа з одним рукавом.

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Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

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