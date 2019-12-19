Ана Чері не може всидіти на місці, тому із завидною регулярністю демонструє результати своїх тренувань
Як повідомляє Politeka.net, модельна кар'єра Ани Чері почалася ще в 2006 році, адже модельні будинки не могли пройти повз такої пишної краси. За свою кар'єру вона працювала з відомими брендами, чий одяг рекламувала.
У дівчини досить щільний графік, але їй вдається викроїти час на свій блог в Instagram. В блозі дівчина показує свої спокусливі знімки, на яких часто постає в досить відвертих вбраннях.
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Здається, модель абсолютно не соромиться користувачів мережі. Крім того, вона часто ділитися секретами свого правильного харчування і показує результати занять спорту.
Цього разу в її блозі Stories з'явилися знімки, де дівчина показує, як займається спортом. Вона зробила кілька вправ з гирею, а також вправ, які допомагають тримати в прекрасній формі п'яту точку.
При цьому дівчина обрала костюм для занять спортом, який складається з тісного топіка і лосин. Такий пікантний спортивний костюм підкреслив пишні принади красуні. На кадрах вона позує в різних ракурсах, тому користувачі мережі можуть з легкістю розглянути її фігуру з усіх сторін.
На жаль користувачі мережі не можуть прокоментувати відео, але нічого страшного, адже у них є можливість насолодитися соковитими кадрами, а також написати відгуки до інших відвертих фото моделі.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.