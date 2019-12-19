Ана Чері не може жити без відвертих знімків

Ана Чері не може всидіти на місці, тому із завидною регулярністю демонструє результати своїх тренувань

Як повідомляє Politeka.net, модельна кар'єра Ани Чері почалася ще в 2006 році, адже модельні будинки не могли пройти повз такої пишної краси. За свою кар'єру вона працювала з відомими брендами, чий одяг рекламувала.

У дівчини досить щільний графік, але їй вдається викроїти час на свій блог в Instagram. В блозі дівчина показує свої спокусливі знімки, на яких часто постає в досить відвертих вбраннях.

Здається, модель абсолютно не соромиться користувачів мережі. Крім того, вона часто ділитися секретами свого правильного харчування і показує результати занять спорту.

Цього разу в її блозі Stories з'явилися знімки, де дівчина показує, як займається спортом. Вона зробила кілька вправ з гирею, а також вправ, які допомагають тримати в прекрасній формі п'яту точку.

При цьому дівчина обрала костюм для занять спортом, який складається з тісного топіка і лосин. Такий пікантний спортивний костюм підкреслив пишні принади красуні. На кадрах вона позує в різних ракурсах, тому користувачі мережі можуть з легкістю розглянути її фігуру з усіх сторін.

На жаль користувачі мережі не можуть прокоментувати відео, але нічого страшного, адже у них є можливість насолодитися соковитими кадрами, а також написати відгуки до інших відвертих фото моделі.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.