Російський президент Володимир Путін під час великої прес-конференції голосно висловився про парад з нагоди 75-річчя закінчення війни

19 грудня проходить щорічна конференція гаранта РФ, пише Рoliteka.net. Під час заходу піднялася тема значення Другої світової війни, зокрема для країн колишнього СРСР. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами Путіна, країни які не погодилися брати участь у параді з нагоди свята, зробили свій вибір. Глава РФ вважає, що представники держав, які не приїдуть на парад через особливості міждержавних стосунків роблять помилку.

Як зазначив російський президент, війна йшла не тільки заради збереження цілісності територій, але і заради збереження етносу.

Далі під час палкої промови Путін не витримав. дізнавшись про міркування деяких про здачу Ленінграда:

"Коли я чую, що "може бути, добре було б Ленінград здати", мені хочеться сказати: "Ви придурки, ні?!".

Нагадаємо, на цій же прес-конференції Путіна, український журналіст Роман Цимбалюк задав жорсткі питання.

Цимбалюк поцікавився долею Донбасу і зачепив газову тему.

«Ви могли б назвати дату, коли ви приймете рішення про розформування окупаційних адміністрацій в Луганську і Донецьку?» - розпочав український журналіст.

У відповідь Путін цинічно називав угруповання «ДНР» і «ЛНР» законними органами влади в контрольованих ними частинах Донецької та Луганської областей.

Раніше ми писали, що глава РФ після нормандського саміту побачив серйозну загрозу в особі президента України. У цьому впевнений колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов, про що і розповів в ефірі «Крим. Реалії».

За словами політичного біженця, Путін побоюється Зеленського, оскільки останній є для нього серйозною перешкодою для реалізації своїх забаганок, які він віз в Париж.

Проте, незважаючи на те, що Путін не зміг домогтися реалізації своїх цілей в Парижі, Україні теж особливо похвалитися нічим.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.