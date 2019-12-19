Российский президент Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции громко высказался о параде по случаю 75-летия окончания войны

19 декабря проходит ежегодная конференция гаранта РФ, пишет Рoliteka.net. Во время мероприятия поднялась тема значения Второй мировой войны, в частности для стран бывшего СССР. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам Путина, страны которые не согласились принимать участие в параде по случаю праздника, сделали свой выбор. Глава РФ считает, что представители государств, которые не приедут на парад из-за особенностей межгосударственных отношений делают ошибку.

Как отметил российский президент, война шла не только для сохранения целостности территорий, но и ради сохранения этноса.

Далее во время пылкой речи Путин не выдержал, узнав о размышлении некоторых о сдаче Ленинграда:

"Когда я слышу, что "может быть, хорошо было бы Ленинград сдать", мне хочется сказать: "Вы придурки, нет?!".

Напомним, на этой же пресс-конференции Путина, украинский журналист Роман Цимбалюк задал жесткие вопросы.

Цимбалюк поинтересовался судьбой Донбасса и затронул газовую тему.

«Вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке?» - начал украинский журналист.

В ответ Путин цинично называл группировки «ДНР» и «ЛНР» законными органами власти в контролируемых ими частях Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы писали, что глава РФ после нормандского саммита увидел серьезную угрозу в лице президента Украины. В этом уверен бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, о чем и рассказал в эфире «Крым. Реалии».

По словам политического беженца, Путин побаивается Зеленского, поскольку последний является для него серьезным препятствием для реализации своих хотелок, которые он вез в Париж.

Однако, несмотря на то, что Путин не смог добиться реализации своих целей в Париже, Украине тоже особо похвалиться нечем.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.