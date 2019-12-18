Кайлі Дженнер завжди знайде привід покрасуватися перед численною армією шанувальників

Молодша сестра Кім Кардашьян - 22-річна Кайлі Дженнер, яка прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram, передає Politeka.net

Красуня заснувала свій косметичний бренд і стала наймолодшою мільярдеркою у світі.

Тепер вона модель, світська левиця і молода мама, яка обожнює фотографуватися і результатами ділиться з численними шанувальниками в соцмережі, і цей раз не став винятком.

Кайлі Дженнер любить знімки відвертого характеру, однак зараз вона вирішила з'явитися в незвичному образі. На новому фото дівчина позує в одязі та взутті шоколадного кольору. Також свій лук вона доповнила сумочкою того ж кольору і окулярами, а наверх, до всього іншого, одягла плащ.

Шанувальникам сподобався новий образ про що вони поспішили повідомити у вигляді коментарів і численних відміток «мені подобається».

Раніше ми писали, Кайлі Дженнер з'явилася у відвертій сукні, яка зовсім не приховує її форм. Кайлі зробила ставку на сяйво, вибравши відвертий наряд з кристалами і паєтками.

Чорне плаття в підлогу мало глибоке декольте, яке ледь утримує неосяжну груди Кайлі. Крім того на сукню з правого боку є високий розріз, оголяющий ніжку дівчини. Високі підбори і макіяж в нюдовых відтінках стали завершальной родзинкою приголомшливого образу Кайлі Дженнер.

Не змогли встояти коментатори перед знімком зірки, вони писали Кайлі безліч компліментів, а також залишили для неї більше 5 мільйонів лайків.

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