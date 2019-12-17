Американская модель и самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер взорвала сеть соблазнительными снимками с лифчике

22-летняя Кайли Дженнер, которая прославилась, как и ее сестры, съемками в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» часто радует публику яркими постами в своем Instagram, передает Politeka.net

Модель, светская львица и самая молодая миллиардерша обожает яркие фотосессии, результатами которых делится с многочисленными поклонниками в соцсети, и этот раз не стал исключением.

На этот раз Кайли решила раздеться и предстать перед своими поклонниками в одном лифчике. На серии снимков она позирует в бежевом бюстгальтере, ели сдерживающий ее пышную грудь, которая так и просится вырваться наружу.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от кадров и забросали Кайли огромным количеством лайков.

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Младшая сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер всегда найдет повод продемонстрировать новый наряд и роскошные формы. Пользователи сети постоянно дарят ей комплименты и радуются каждому новому снимку, который появляется в ее блоге.

Красавица предстала в откровенном платье, которое совершенно не скрывает ее форм. Кайли сделала ставку на сияние, выбрав откровенный наряд с кристаллами и пайетками.

Черное платье в пол имело глубокое декольте, которое едва удерживает необъятную грудь Кайли. Кроме того на платье с правой стороны есть высокий разрез, оголяющий ножку девушки. Высокие каблуки и макияж в нюдовых оттенках стали завершальной изюминкой ошеломительного образа Кайли Дженнер.

Не смогли устоять комментаторы перед снимком звезды, они писали Кайли множество комплиментов, а также оставили для нее более 5 миллионов лайков.

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