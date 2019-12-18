Кайли Дженнер всегда найдет повод покрасоваться перед многочисленной армией поклонников
Младшая сестра Ким Кардашьян - 22-летняя Кайли Дженнер, которая прославилась съемками в семейном реалити-шоу, часто радует публику яркими постами в своем Instagram, передает Politeka.net
Красотка основала свой косметический бренд и стала самой молодой миллиардершей в мире.
Теперь она модель, светская львица и молодая мама, которая обожает фотографироваться и результатами делится с многочисленными поклонниками в соцсети, и этот раз не стал исключением.
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Кайли Дженнер любит снимки откровенного характера, однако сейчас она решила предстать в необычном образе. На новом фото девушка позирует в одежде и обуви шоколадного цвета. Также свой лук она дополнила сумочкой того же цвета и очками, а наверх, ко всему прочему, одела плащ.
Поклонникам понравился новый образ о чем они поспешили сообщить в виде комментариев и многочисленных отметок «мне нравится».
Ранее мы писали, Кайли Дженнер предстала в откровенном платье, которое совершенно не скрывает ее форм. Кайли сделала ставку на сияние, выбрав откровенный наряд с кристаллами и пайетками.
Черное платье в пол имело глубокое декольте, которое едва удерживает необъятную грудь Кайли. Кроме того на платье с правой стороны есть высокий разрез, оголяющий ножку девушки. Высокие каблуки и макияж в нюдовых оттенках стали завершальной изюминкой ошеломительного образа Кайли Дженнер.
Не смогли устоять комментаторы перед снимком звезды, они писали Кайли множество комплиментов, а также оставили для нее более 5 миллионов лайков.
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