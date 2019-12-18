Фітнес-модель Ана Чері вирішила в черговий раз нагадати користувачам мережі, що їй є чим похвастатися

Як повідомляє Politeka.net, модельна кар'єра Ані Чері почалася ще в 2006 році, адже модельні будинки не могли пройти повз таку пишну красу. За свою кар'єру вона працювала з відомими брендами, чий одяг рекламувала.

У дівчини досить щільний графік, але їй вдається викроїти час на свій блог в Instagram. В блозі дівчина показує свої спокусливі знімки, на яких часто постає в досить відвертих вбраннях. Здається, модель абсолютно не соромиться користувачів мережі. Крім того, вона часто ділитися секретами свого правильного харчування і показує результати занять спортом.

В цей раз спокуслива модель постала перед користувачами мережі в абсолютно приголомшливому образі.

На новому знімку вона позує в комплекті для занять спортом. Він складається з короткого топа і лосин. На фітнес-моделі вони виглядають просто чудово. Тісний топік підкреслює повні груди, а лосини - пишні стегна моделі. Її хвилясте волосся зібране у високий хвіст, на обличчі мінімум макіяжу.

Користувачі мережі захопилися зовнішністю дівчини, а також виявили бажання придбати собі такий же комплект.

"Цей колір виглядає приголомшливо на тобі Ана✨💪🏽", "Вау приголомшлива любов!! 🙌 Я дуже хочу купити їх ОМГ 😭💖", "На вас дуже гарний костюмчик ❤️❤️❤️❤️", "Я просто дивлюся на твою посмішку. Вибачте, не можу зосередитися на одязі, який ви розробили".

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

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