Фітнес-модель Ана Чері вирішила в черговий раз нагадати користувачам мережі, що їй є чим похвастатися
Як повідомляє Politeka.net, модельна кар'єра Ані Чері почалася ще в 2006 році, адже модельні будинки не могли пройти повз таку пишну красу. За свою кар'єру вона працювала з відомими брендами, чий одяг рекламувала.
У дівчини досить щільний графік, але їй вдається викроїти час на свій блог в Instagram. В блозі дівчина показує свої спокусливі знімки, на яких часто постає в досить відвертих вбраннях. Здається, модель абсолютно не соромиться користувачів мережі. Крім того, вона часто ділитися секретами свого правильного харчування і показує результати занять спортом.
В цей раз спокуслива модель постала перед користувачами мережі в абсолютно приголомшливому образі.
Головне за ніч: переворот з курсом валют, новий податок для українців і переговори Путіна з Макроном
Каменських, Кароль і Дорофєєва помірялись принадами у сміливих нарядах: розмір і форма на будь-який смак
Чехова в невидимій білизні вивалила напоказ усі свої принади, кадри облетіли мережу: «Як соковито!»
Російська Кардашьян пишними формами в бікіні затьмарила сонце на фото: "О, господи"
На новому знімку вона позує в комплекті для занять спортом. Він складається з короткого топа і лосин. На фітнес-моделі вони виглядають просто чудово. Тісний топік підкреслює повні груди, а лосини - пишні стегна моделі. Її хвилясте волосся зібране у високий хвіст, на обличчі мінімум макіяжу.
Користувачі мережі захопилися зовнішністю дівчини, а також виявили бажання придбати собі такий же комплект.
"Цей колір виглядає приголомшливо на тобі Ана✨💪🏽", "Вау приголомшлива любов!! 🙌 Я дуже хочу купити їх ОМГ 😭💖", "На вас дуже гарний костюмчик ❤️❤️❤️❤️", "Я просто дивлюся на твою посмішку. Вибачте, не можу зосередитися на одязі, який ви розробили".
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.