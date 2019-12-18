Популярна фітнес-модель Ана Чері, яка прославилася завдяки своїм пишним формам, продемонструвала свою фігуру у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, модельна кар'єра Ани Чері почалася ще в 2006 році, адже модельні будинки не могли пройти повз таку пишну красу. За свою кар'єру вона працювала з відомими брендами, чий одяг рекламувала.

Незважаючи на досить таки щільний робочий графік дівчині вдається викроїти час на свій блог в Instagram. Там вона часто ділиться зі своїми підписниками спокусливими знімками. Дівчина абсолютно не соромиться показувати своє пишне тіло у відвертій білизні. За кожен такий знімок вона отримує безліч компліментів.

Цього разу на її сторінці в мережі Instagram з'явився пікантний знімок, на якому вона позує біля дзеркала. На обличчі дівчини мінімум макіяжу, а волосся спадає на плечі в природних хвилях.

Для відвертого знімка дівчина обрала мереживний комбідрес чорного кольору, який підкреслив кожен вигин її апетитного тіла: пишні стегна, тонку талію і повні груди. Тіло дівчини прикрашала не тільки сексуальна, прозора чорна нижня білизна, але й жіночна прикраса на пальчику.

Користувачі мережі почали активно коментувати знімок моделі. Вони засипали Ану безліччю компліментів.

"О боже мій ти така красива і гаряча💋💋👌😘💗", "Ти виглядаєш чудово 👌🤗👌", "Ефектна😍", "Моя чудова богиня я люблю тебе, твоє серце просто чиста досконалість👌".

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