Популярная фитнес-модель Ана Чери, которая прославилась благодаря своим пышным формам, продемонстрировала свою фигуру во всей красе

Как сообщает Politeka.net, модельная карьера Аны Чери началась еще в 2006 году, ведь модельные дома не могли пройти мимо такой пышной красоты. За свою карьеру она работала с известными брендами, чью одежду рекламировала.

Невзирая на довольно таки плотный рабочий график девушке удается выкроить время на свой блог в Instagram. Там она часто делится со своими подписчиками соблазнительными снимками. Девушка совершенно не стесняется показывать свое пышное тело в откровенном белье. За каждый такой снимок она получает множество комплиментов.

В этот раз на ее странице в сети Instagram появился пикантный снимок на котором она позирует у зеркала. На лице девушки минимум макияжа, а волосы спадают на плечи в естественных волнах.

Для откровенного снимка девушка выбрала кружевной комбидресс черного цвета, который подчеркнул каждый изгиб ее аппетитного тела: пышные бедра, тонкую талию и полную грудь. Тело девушки украшало не только сексуальное, прозрачное черное нижнее белье, но и женственное украшение на пальчике.

Пользователи сети начали активно комментировать снимок модели. Они засыпали Ану множеством комплиментов.

"О боже мой ты такая красивая и горячая💋💋👌😘💗", "Ты выглядишь великолепно 👌🤗👌", "Эффектная😍", "Моя чудесная богиня я люблю тебя, твое сердце просто чистое совершенство👌".

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.