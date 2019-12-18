Інста-діва Ебігейл Рэтчфорд завела мережу пікантними фото
Як пише Politeka.net , 27-річна американська модель є володаркою розкішних форм, що зробило її однією з високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в мережі. Крім того, вміння подати себе і тонко відчувати свою аудиторію допомогло їй розкрутити свій особистий профіль у соціальних мережах.
В мікроблозі дівчина ділитися яскравими світлинами відвертого характеру. Цей раз не став винятком. Так як модель виклала чергову порцію спокусливих знімків.
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На них Ебі в мереживній вбранні і при яскравому макіяжі демонструє своє розкішне декольте.
"Який більше подобається?" 😋» - грайливо запитала своїм передплатникам Эбигел.
Фанати не змусили себе довго чекати і миттю почали з захопленням і захопленням коментувати знімки. Фотографії так їм сподобалися, що вони не поскупилися на лайки, число яких перевалило за 99 тисяч.
Раніше ми розповідали про те, що ця красуня родом з Пенсільванії. У свій час вона змушена була працювати на трьох роботах, щоб прогодуватися, проте як тільки вона завела сторінку в Instagram, все змінилося. Жагучу брюнетку з розкішною фігурою і обличчям ангела помітили найбільші бренди, і вже невдовзі вона стала затребуваною фотомоделлю, рекламуючи купальники і нижню білизну.
Вміння подати себе і тонко відчувати свою аудиторію зробили її однією з найпопулярніших дівчат в соцмережі.
Нагадаємо, спекотна брюнетка Ебігейл Рэтчфорд вбила наповал новим фото.