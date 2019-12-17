Одна з найбільш знаменитих фітнес-моделей Ана Чері продемонструвала, що не боїться постати перед численними передплатниками в пікантному образі

Як повідомляє Politeka.net, свою модельну кар'єру Ана Чері розпочала 13 років тому. Їй вдалося попрацювати з багатьма іменитими дизайнерами і фотографами. В її доробку робота з такими популярними журналами: Панч, Спортс Ілюстрейтід і Максим.

Незважаючи на досить таки щільний робочий графік дівчині вдається викроїти час на свій блог в Instagram. Там вона часто ділиться зі своїми підписниками спокусливими знімками. Примітно, що пекуча красуня не соромиться з'являтися перед численними користувачами мережі в білизні, яка ледве прикриває її пишне тіло.

Цього разу на її особистій сторінці в блозі з'явилося провокаційне фото. Вона позує поруч з ялинкою, стоячи на колінах. При цьому її ноги розсунуті в сторони, а інтимні місця модель кокетливо намагається прикрити білим светром.

Волосся красуня завила в легкі хвилі, а на її природній макіяж в нюдових відтінках з акцентом на очі.

"Поцілунок під омелою 😏❤😘️", - підписала свій пост Ана Чері. Та сама фраза є і на светрі.

Коментатори почали активно коментувати побачене фото. Багато хто не втрималися, щоб не написати для Ани компліменти.

"Шикарний светр, хочу собі такий", "Супер светр😍😍😍 ", "Краса", "Королева", "Все в тобі чудово ❤️❤️".

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.