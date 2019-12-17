Одна из самых знаменитых фитнес-моделей Ана Чери продемонстрировала, что не боится предстать перед многочисленными подписчиками в пикантном образе

Как сообщает Politeka.net, свою модельную карьеру Ана Чери начала 13 лет назад. Ей удалось поработать со многими именитыми дизайнерами и фотографами. В ее доробку работа с такими популярными журналами: Панч, Спортс Илустрэтид и Максим.

Невзирая на довольно таки плотный рабочий график девушке удается выкроить время на свой блог в Instagram. Там она часто делится со своими подписчиками соблазнительными снимками. Примечательно, что жгучая красотка не стесняется представать перед многочисленными пользователями сети в белье, которое едва прикрывает ее пышное тело.

В этот раз на ее личной странице в блоге появилось провокационное фото. Она позирует рядом с елкой, стоя на коленях. При этом ее ноги раздвинуты в стороны, а интимные места модель кокетливо пытается прикрыть белым свителом.

Волосы красотка завила в легкие волны, а на ее лице естественный макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глаза.

"Поцелуй меня под омелой 😏❤😘️", - подписала свой пост Ана Чери. Та самая фраза имеется и на свитере.

Комментаторы начали активно комментировать увиденное фото. Многие не удержались, чтобы не написать для Аны комплименты.

"Шикарный свитер, хочу себе такой", "Супер свитер😍😍😍 ", "Красота", "Королева", "Все в тебе прекрасно ❤️❤️".

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.