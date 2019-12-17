У стінах Ради так само гаряче, як і зовні

БЮТ і ОПЗЖ блокували трибуну

17 грудня засідання Верховної Ради закінчилося, так толком і не розпочавшись, передає Politeka.net. Лідер Бют Юлія Тимошенко з колегами-нардепами, а також представники "Опозиційної платформи - за життя" захопили президію, поки голова держави Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Азербайджану Баку. В той час, як Тимошенко "воювала" в Раді, під стінами парламенту відбувалися відразу декілька пікетів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту - таким чином, БЮТ і ОПЗЖ домоглися проведення позачергового засідання аграрного комітету.

Раніше ми повідомляли, 17 грудня під стінами Ради відбувалося одразу кілька мітингів. Тут зібралися противники закону про ринок землі і Трудового кодексу, а також власники авто на "євробляхах".

Наймасштабнішою акцією став протест проти земельної реформи. Нагадаємо, закон вже прийнятий у першому читанні, а сьогодні Аграрний комітет повинен підготувати правки до другого. Учасники протесту вимагають не допустити прийняття у другому читанні законопроекту про введення ринку сільськогосподарського призначення.

На плакатах мітингуючих видно написи: "Продаж землі - зрада України", "Продаж народної землі - злочин перед народом".

Під час протесту не вдалося уникнути сутичок між силовиками і учасниками. Представники націоналістичної організації «Нацкорпус» хотіли встановити намети перед будівлею парламенту, але виявилося, що дозволу у них немає. Тоді представники "Нацкорпуса" закидали поліцейських зеленкою, а ті, у свою чергу, застосували сльозогінний газ.

У зв'язку з подіями в центрі Києва, силовики підсилили охорону урядового кварталу. На чергування в посиленому режимі заступили працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

Також ми писали про "агресивну фазу" і погрози, про які заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, правоохоронці попередили нардепів про можливі напади в найближчі дні.

Нагадаємо, "Чорна армія" увійшла в центр Києва: починається Майдан, проти учасників мітингу пустили газ

Як повідомляла Politeka, побоище під Радою: протест вийшов з-під контролю, проривається техніка

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