В стенах Рады так же горячо, как и снаружи

БЮТ и ОПЗЖ блокировали трибуну

17 декабря заседание Верховной Рады закончилось, так толком и не начавшись, передает Politeka.net. Лидер БЮТа Юлия Тимошенко с коллегами-нардепами, а также представители "Оппозиционной платформы - за жизнь" захватили президиум, пока глава государства Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Азербайджана Баку. В то время, как Тимошенко "воинствовала" в Раде, под стенами парламента происходило сразу несколько пикетов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл утреннее заседание парламента - таким образом, БЮТ и ОПЗЖ добились проведения внеочередного заседания аграрного комитета.

Ранее мы сообщали, 17 декабря под стенами Рады происходило сразу несколько митингов. Так, здесь собрались противники закона о рынке земли и Трудового кодекса, а также владельцы авто на "евробляхах".

Самой масштабной акцией стал протест против земельной реформы. Напомним, закон уже принят в первом чтении, а сегодня Аграрный комитет должен подготовить правки ко второму. Участники протеста требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственного назначения.

На плакатах митингующих видны надписи: "Продажа земли - предательство Украины", "Продажа народной земли - преступление перед народом".

Во время протеста не удалось избежать стычек между силовиками и участниками. Представители националистической организации «Нацкорпус» хотели установить палатки перед зданием парламента, но оказалось, что разрешения у них нет. Тогда представители "Нацкорпуса" закидали полицейских зеленкой, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ.

В связи с событиями в центре Киева, силовики усили охрану правительственного квартала. На дежурство в усиленном режиме заступили работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Также мы писали об "агрессивной фазе" и угрозах, о которых заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, правоохранители предупредили нардепов о возможных нападениях в ближайшие дни.

Напомним, "Черная армия" вошла в центр Киева: начинается Майдан, против митингующих пустили газ

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