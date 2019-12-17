Ситуация под Верховной Радой в Киеве, где проходит митинг против закона о рынке земли, обостряется

Возле Верховной Рады уже установили большие «военные» зеленные палатки, можно сказать, что начался «земельный майдан». При этом полиция в усиленно экипировке пыталась снести эти палатки. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Так, представители националистической организации «Нацкорпус» хотели установить палатки перед зданием парламента. Полицейские спецназначения спросили у них, есть ли разрешение на установку палаток. Из-за этого произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Представители «Нацкорпуса» облили зеленкой полицейских. Правоохранители взамен использовали слезоточивый газ.

Отметим, участники протеста требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственного назначения.

Митинг организовали ряд политических сил, среди которых «Всеукраинское объединение «Свобода»,«Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Аграрная партия» и «Национальный корпус». Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие 1,5-2 тысячи человек.

Как сообщалось, многочисленные акции протестов начались под Верховной Радой Украины во вторник, 17 декабря.

Это акции относительно рынка земли, авто с еврономерами и в поддержку законопроектов о Трудовом кодексе. Всего в районе Верховной Рады находится несколько тысяч человек.

Также под парламентом собрались противники нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день.

Звучит лозунги и о том, чтобы вернуть шахтерам долги по зарплате. А неподалеку собрались представители "АвтоЕвросилы" - сторонники безпошлинного ввоза автомобилей из Европы.

Движение в центре Киева частично перекрыто, в том числе, и по улице Грушевского. Вдоль улицы Грушевского припаркованы авто с европейскими номерами. На площади Конституции активисты стоят с флагами "Разом - сила". На двух сценах выступают митингующие.





Кроме того, идет протест против законопроекта №0931 - "относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации". Который усиливает нормы по противодействию дискриминации, вводит такие новые понятия, как: "виктимизация", "дискриминация по ассоциации", "множественная дискриминация".

⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Напомним, автозаки стянули под окна Зеленского, ситуация в Киеве накаляется.

Как сообщала Politeka, в Киеве разгорелся новый «Антимайдан», кадры скандального протеста.

Также Politeka писала, что Майдан против Зеленского потерпел фиаско, Порошенко подставили самые близкие.