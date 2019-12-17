Американська модель і наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер підірвала мережа спокусливими знімками з ліфчику

22-річна Кайлі Дженнер, яка прославилася, як і її сестри, зйомками в реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram, передає Politeka.net

Модель, світська левиця і наймолодша мільярдерка обожнює яскраві фотосесії, результатами яких ділиться з численними шанувальниками в соцмережі, і цей раз не став винятком.

На цей раз Кайлі вирішила роздягнутися і постати перед своїми шанувальниками в одному ліфчику. На серії знімків вона позує в бежевому бюстгальтері, їли стримуючий її пишні груди, яка так і проситься вирватися назовні.

Шанувальники прийшли в невимовний захват від кадрів і закидали Кайлі величезною кількістю лайків.

Раніше ми писали, молодша сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер вирішила продемонструвати, який наряд вибрала для публічного виходу з молодим красенем.

Молодша сестра Кім Кардашьян - Кайлі Дженнер завжди знайде привід продемонструвати новий наряд і розкішні форми. Користувачі мережі постійно дарують їй компліменти і радіють кожному новому знімку, який з'являється в її блозі.

Красуня з'явилася у відвертій сукні, яка зовсім не приховує її форм. Кайлі зробила ставку на сяйво, вибравши відвертий наряд з кристалами і паєтками.

Чорне плаття в підлогу мало глибоке декольте, яке ледь утримує неосяжну груди Кайлі. Крім того на сукню з правого боку є високий розріз, оголяющий ніжку дівчини. Високі підбори і макіяж в нюдовых відтінках стали завершальной родзинкою приголомшливого образу Кайлі Дженнер.

Не змогли встояти коментатори перед знімком зірки, вони писали Кайлі безліч компліментів, а також залишили для неї більше 5 мільйонів лайків.

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