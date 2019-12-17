Фітнес-модель Ана Чері вирішила довести, що готова показувати свої пишні форми в найвідвертіших вбраннях, які тільки можуть існувати

Як повідомляє Politeka.net, свою модельну кар'єру Ана Чері розпочала 13 років тому. Їй вдалося попрацювати з багатьма іменитими дизайнерами і фотографами. В її доробку робота з такими популярними журналами: Панч, Спортс Ілюстрейтід і Максим.

Незважаючи на досить таки щільний робочий графік дівчині вдається викроїти час на свій блог в Instagram. Там вона часто ділиться зі своїми підписниками спокусливими знімками. Примітно, що пекуча красуня не соромиться з'являтися перед численними користувачами мережі в білизні, яка ледве прикриває її пишне тіло.

Цього разу на її сторінці з'явилося фото, від якого просто перехоплює подих.

Дівчина відправилася на пробіжку в лосинах, які чудово підкреслюють її пишні стегна. Крім того вона вибрала для занять спорту короткий і судячи по всьому тісний топік, демонструє її повні груди.

На знімку Чері сидить в еротичній позі, трохи розставивши ноги в сторону. Крім того, вона заклично дивиться в камеру, трохи примружившись. Свій пікантний образ пишнотіла красуня доповнила золотими прикрасами.

"Піднялася рано, в мені кипить вогненна енергія! Сьогодні великий день. Так багато необхідно зробити і так багато цікавих речей побачити. Дивіться сьогодні мої Stories 🖤", - підписала Ана свій пост.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.