Фітнес-модель Ана Чері вирішила довести, що готова показувати свої пишні форми в найвідвертіших вбраннях, які тільки можуть існувати
Як повідомляє Politeka.net, свою модельну кар'єру Ана Чері розпочала 13 років тому. Їй вдалося попрацювати з багатьма іменитими дизайнерами і фотографами. В її доробку робота з такими популярними журналами: Панч, Спортс Ілюстрейтід і Максим.
Незважаючи на досить таки щільний робочий графік дівчині вдається викроїти час на свій блог в Instagram. Там вона часто ділиться зі своїми підписниками спокусливими знімками. Примітно, що пекуча красуня не соромиться з'являтися перед численними користувачами мережі в білизні, яка ледве прикриває її пишне тіло.
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Цього разу на її сторінці з'явилося фото, від якого просто перехоплює подих.
Дівчина відправилася на пробіжку в лосинах, які чудово підкреслюють її пишні стегна. Крім того вона вибрала для занять спорту короткий і судячи по всьому тісний топік, демонструє її повні груди.
На знімку Чері сидить в еротичній позі, трохи розставивши ноги в сторону. Крім того, вона заклично дивиться в камеру, трохи примружившись. Свій пікантний образ пишнотіла красуня доповнила золотими прикрасами.
"Піднялася рано, в мені кипить вогненна енергія! Сьогодні великий день. Так багато необхідно зробити і так багато цікавих речей побачити. Дивіться сьогодні мої Stories 🖤", - підписала Ана свій пост.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.