Фитнес-модель Ана Чери решила доказать, что готова показывать свои пышные формы в самых откровенных нарядах, которые только могут существовать

Как сообщает Politeka.net, свою модельную карьеру Ана Чери начала 13 лет назад. Ей удалось поработать со многими именитыми дизайнерами и фотографами. В ее доробку работа с такими популярными журналами: Панч, Спортс Илустрэтид и Максим.

Невзирая на довольно таки плотный рабочий график девушке удается выкроить время на свой блог в Instagram. Там она часто делится со своими подписчиками соблазнительными снимками. Примечательно, что жгучая красотка не стесняется представать перед многочисленными пользователями сети в белье, которое едва прикрывает ее пышное тело.

На этот раз на ее странице появилось фото, от которого просто перехватывает дыхание.

Девушка отправилась на пробежку в лосинах, которые прекрасно подчеркивают ее пышные бедра. Кроме того она выбрала для занятий спорта короткий и судя по всему тесный топик, демонстрирующий ее полную грудь.

На снимке Чери сидит провокационной позе, немного раздвинув ноги в сторону. Кроме того, она призывно смотрит в камеру, немного прищурившись. Свой пикантный образ пышнотелая красотка дополнила золотыми украшениями.

"Поднялась рано, во мне кипит огненная энергия! Сегодня будет великий день. Так много необходимо сделать и так много интересных вещей увидеть. Смотрите сегодня мои Stories 🖤", - подписала Ана свой пост.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.