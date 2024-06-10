Чтобы почистить рулонные шторы, вам не нужно прибегать к сложным методам и искать дорогие средства в местных магазинах. Все это можно сделать легко и быстро всего за восемь шагов.
Пылесосим и вытираем жалюзи
- У вас может возникнуть искушение просто почистить ту часть ваших жалюзи, которая регулярно попадает в комнату, но если вы это сделаете, вы рискуете со временем обесцвечивать жалюзи.
- Рулонные шторы могут скапливать много грязи, пыли, а иногда даже мелких жучков! Сначала пропылесосите их, чтобы удалить мусор, который вы можете, и процесс вытирания значительно ускорится.
- Избегайте использования агрессивных химических средств или мыла с отбеливателем, поскольку они могут обесцвечивать жалюзи.
- Если губка или полотенце слишком влажные, во время чистки они будут стекать на жалюзи, что, в свою очередь, может сделать ваш пол влажным.
- Этот метод хорошо подходит для жалюзи из разных материалов – от винила до синтетических смесей.
- Если вы заметили, что ваша тряпка становится особенно грязной и не очищается, когда вы ее полоскаете, замените ее новой.
Используйте пятновыводитель для ткани, чтобы удалить сложные пятна. Прочтите инструкции производителя, прежде чем применять пятновыводитель из ткани, а затем внимательно следуйте этим инструкциям. Если вы обеспокоены тем, что пятновыводитель обесцвечивает ваши жалюзи, попробуйте сначала испытать его на незаметной части жалюзи, например, в верхней части, где они обычно сворачиваются.
- Если есть очень сложное пятно, которое вы не можете удалить самостоятельно, возможно, пора отнести жалюзи к профессиональному мойщику.
Когда вам удалось почистить рулонные шторы, оставьте их полностью раскрытыми, пока они полностью не высохнут. Поскольку вы не смачиваете жалюзи водой, им нужно всего несколько часов, чтобы полностью высохнуть. Для безопасности оставьте рулонные шторы полностью раскрытыми на ночь. Когда они высохнут, вы можете позволить им снова втянуться.
- Если вы снова закатываете жалюзи, когда они еще влажные, они могут заплесневеть и иметь запах.
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