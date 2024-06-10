Чтобы почистить рулонные шторы, вам не нужно прибегать к сложным методам и искать дорогие средства в местных магазинах. Все это можно сделать легко и быстро всего за восемь шагов.

Пылесосим и вытираем жалюзи

Потяните жалюзи вниз, чтобы они были полностью раздвинуты. В зависимости от того, какой длиной являются ваши жалюзи, вам может понадобиться растянуть их дальше, чем обычно, чтобы убедиться, что вы можете получить доступ ко всей полосе материала.
  • У вас может возникнуть искушение просто почистить ту часть ваших жалюзи, которая регулярно попадает в комнату, но если вы это сделаете, вы рискуете со временем обесцвечивать жалюзи.
Используйте щетку пылесоса, чтобы тщательно удалить пыль и грязь. Подключите пылесос к розетке и прикрепите инструмент-щетку, чтобы он был готов к использованию. Затем включите пылесос и попытайтесь чпоистить жалюзи сверху, двигая щеткой слева направо, двигаясь вниз вниз.
  • Рулонные шторы могут скапливать много грязи, пыли, а иногда даже мелких жучков! Сначала пропылесосите их, чтобы удалить мусор, который вы можете, и процесс вытирания значительно ускорится.
Смешайте мягкое средство для мытья посуды в миске с теплой водой. Возьмите примерно 1 столовую ложку (15 мл) мыла и 4 стакана (950 мл) воды, а затем с помощью ложки или венчика смешайте воду и мыло, пока вода не станет пенной. Перенесите миску к жалюзи и поставьте ее в месте, где у вас будет легкий доступ, но где она не будет вам на пути.
  • Избегайте использования агрессивных химических средств или мыла с отбеливателем, поскольку они могут обесцвечивать жалюзи.

тканевые жалюзи

Смочите губку или чистое кухонное полотенце в мыльной воде и отожмите. Полностью окуните губку или полотенце и пропитайте их, чтобы они впитали как можно больше мыльной смеси, а затем отожмите их, чтобы из них не стекала лишняя вода.
  • Если губка или полотенце слишком влажные, во время чистки они будут стекать на жалюзи, что, в свою очередь, может сделать ваш пол влажным.
Протрите жалюзи, начиная сверху и продвигаясь вниз. Используйте движение вперед-назад, чтобы очистить рулонные шторы от одной стороны к противоположной, и продолжайте вытирать и двигаться вниз, пока не достигнете дна. Если вы встретили какие-то большие пятна, уделите немного времени, чтобы почистить это место.
  • Этот метод хорошо подходит для жалюзи из разных материалов – от винила до синтетических смесей.
Промойте губку несколько раз, вытирая жалюзи. Снова окуните губку или полотенце в мыльную воду и покрутите ею несколько раз, чтобы удалить накопившуюся грязь. Затем снова отожмите его, прежде чем продолжать протирать рулонные шторы.
  • Если вы заметили, что ваша тряпка становится особенно грязной и не очищается, когда вы ее полоскаете, замените ее новой.

Используйте пятновыводитель для ткани, чтобы удалить сложные пятна. Прочтите инструкции производителя, прежде чем применять пятновыводитель из ткани, а затем внимательно следуйте этим инструкциям. Если вы обеспокоены тем, что пятновыводитель обесцвечивает ваши жалюзи, попробуйте сначала испытать его на незаметной части жалюзи, например, в верхней части, где они обычно сворачиваются.

  • Если есть очень сложное пятно, которое вы не можете удалить самостоятельно, возможно, пора отнести жалюзи к профессиональному мойщику.

жалюзи

Когда вам удалось почистить рулонные шторы, оставьте их полностью раскрытыми, пока они полностью не высохнут. Поскольку вы не смачиваете жалюзи водой, им нужно всего несколько часов, чтобы полностью высохнуть. Для безопасности оставьте рулонные шторы полностью раскрытыми на ночь. Когда они высохнут, вы можете позволить им снова втянуться.

  • Если вы снова закатываете жалюзи, когда они еще влажные, они могут заплесневеть и иметь запах.

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