Если вы заметили, что ваша тряпка становится особенно грязной и не очищается, когда вы ее полоскаете, замените ее новой.

Снова окуните губку или полотенце в мыльную воду и покрутите ею несколько раз, чтобы удалить накопившуюся грязь. Затем снова отожмите его, прежде чем продолжать протирать рулонные шторы.

Используйте пятновыводитель для ткани, чтобы удалить сложные пятна. Прочтите инструкции производителя, прежде чем применять пятновыводитель из ткани, а затем внимательно следуйте этим инструкциям. Если вы обеспокоены тем, что пятновыводитель обесцвечивает ваши жалюзи, попробуйте сначала испытать его на незаметной части жалюзи, например, в верхней части, где они обычно сворачиваются.