Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 7 октября 2023 года принесет понимание и интуитивные советы на ваш день.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 7 октября 2023 года.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в субботу, 7 октября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Влюбленные.

Возможно, вы видите, что можете добиться большего. Суть в том, что вы можете действовать осторожно и сохранить то, что у вас есть, зная, что вы всегда будете задаваться вопросом «а что, если». Или вы можете рискнуть потерять свою позицию сейчас и попробовать себя в другом месте, чтобы в конце концов остаться с пустыми руками.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Маг.

У вас есть много удивительных навыков, которые вы привносите в жизнь. Но вы слишком распыляетесь и делаете слишком много дел одновременно. Пришло время сосредоточиться на том, что вы любите больше всего и что у вас тоже хорошо получается. Вам нужно целенаправленно расходовать свое время, энергию и усилия. Это означает, что не следует создавать такую ​​широкую сеть.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Повешенный.

Эта карта Таро означает ожидание и нерешительность в отношении действий. Возможно, вы ждете, пока другие люди дадут вам разрешение делать то, что вы хотите. Вы можете даже почувствовать, что не можете двигаться вперед без присутствия рядом с вами другого человека. Тем не менее, вы становитесь все более несчастными и не осознаете этого. Остановите поезд сейчас, пока он не сошел с рельсов. Иди следуй за своей мечтой.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Суд.

Вам придется подумать обо всем, как все могло бы пойти. Да, они могли бы быть лучше. Проблема не была решена так, как вы думали, но это не значит, что вы потерпели неудачу. Это просто означает, что у Вселенной был другой план. Смирись с этим.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Вы находитесь на пути вверх по корпоративной лестнице. Удача и возможности встречаются благодаря вашему упорному труду и усилиям. Вас нельзя вечно обходить стороной, если вам суждено достичь величия. Вы получили повышение и с нетерпением ждете новостей о том, что оно скоро станет вашим.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Солнце.

Это была тяжелая и трудная неделя, поэтому, когда ситуация начинает улучшаться, вы чувствуете себя немного подозрительно. Небо прояснилось, и наступил новый день, чтобы вы могли насладиться им. Эта неделя заканчивается на хорошей ноте.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Мир

Кто-то помнит вас и то, как хорошо вы работали вместе. Возможно, вы слышите от друга об открытии вакансии в его компании и надеетесь, что вы сможете работать вместе. Возможно, вы сейчас не ищете новую работу, но приятно знать, что у вас есть вариант, если вы захотите им воспользоваться.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Справедливость

Если у вас есть нерешенный юридический вопрос или вам нужно подать что-то, имеющее юридические последствия, сегодня самое время его завершить. Карта Таро Справедливость – положительное предзнаменование. Это предвещает удачу, успех и благоприятный исход.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Колесница.

Вы устали, и это понятно. Сегодня вам хотелось бы все бросить и сдаться. Вы хотите отпуск, но, возможно, вы не чувствуете, что можете позволить себе его прямо сейчас. Однако, как только этот период жизни позади, вы готовы поднять ноги и расслабиться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Луна.

Кто-то скрывает правду. Эта карта Таро означает, что вам нужно уделять больше внимания вещам в вашей жизни, которые заставляют вас чувствовать себя неловко. Если вам говорят быть осторожным, слушайте и делайте это. Ваша интуиция призвана защитить вас; и вы, скорее всего, не ошибаетесь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица.

У каждого есть божественная цель и призвание, и сегодня вы можете открыть для себя что-то такое, чего не знали раньше. Обратите внимание на закономерности, которые повторяются. Люди задают вам вопросы по конкретной теме, в которой вы являетесь экспертом? Вас тянет к определенным вещам? Карта Таро Верховная Жрица может указывать на то, что вы поднимаетесь на новый уровень в своей жизни, и это может быть областью вашей карьеры.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Иерофант.

То, что старомодно и традиционно, возможно, не слишком часто вам нравится, но сегодня оно может показаться вам заманчивым. Вы можете найти винтажную одежду и привычки, которым можно подражать и каким-то образом модернизировать. Это идеальное время, чтобы насладиться историей и документальными фильмами, которые расскажут вам больше о периоде времени, о котором вам интересно узнать больше.

Источник: yourtango.com.

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