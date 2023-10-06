Любовный гороскоп на октябрь, середина осени подарит немного тепла нашим холодным сердцам.

Венера в Скорпионе 7 октября привнесет в наши отношения страстную напряженность.

Любовные связи могут стать глубже, но это также откроет дверь ревности и собственничеству. Знание того, как конструктивно направить эту энергию, позволит нам способствовать доверию и близости, а не страсти.

Транзит Марса через Стрельца заставит нас почувствовать себя предприимчивыми в любви. Главными героями станут новые впечатления и поиск острых ощущений. Некоторые отношения только выиграют от спонтанности и возобновления страсти.

Страсти будут усиливаться, а отношения могут углубляться, если к ним относиться осторожно и плавно.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

У вас будет позитивный месяц в любви, Овен, и вас может ждать приятный сюрприз. Всю свою жизнь вы хотели двигаться дальше и построить здоровые отношения, но никогда не относились к этому слишком серьезно, потому что думали, что это не для вас. Однако в этом месяце вы можете узнать, что в вашем близком кругу есть кто-то, кто сделает все, чтобы узнать вас получше.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Твоя любовная ситуация сейчас выглядит многообещающе, Телец. Вы чувствуете себя более комфортно, когда находитесь с этим особенным человеком, потому что чувствуете, что он ценит вас как на личном уровне, так и за ваше поведение в постели. Однако, возможно, вам следует быть более осторожным и контролировать свои слова при общении, поскольку иногда вы можете быть слишком резкими в общении.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Ваш знак отличается напористостью и напористостью, Близнецы, но это даст вам возможность проявить свою способность влюбляться и в более сложных условиях. Используйте эту ситуацию по максимуму, чтобы выделиться и показать свои обольстительные способности тому человеку, который вам так нравится. Несмотря на ваши страхи, вы сможете сохранять спокойствие и сосредоточиться на них. Просто не позволяй зависти остановить тебя.

РАК

21 июня – 22 июля

В этом месяце, Рак, вы можете разочароваться в любви. У вас были большие надежды на эти отношения, но есть вероятность, что они прервутся по разным причинам. Однако не волнуйтесь, поскольку эта ситуация может быть временной. А если это не сработает , в будущем у вас появятся аналогичные или даже лучшие возможности.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

В этом месяце, Лев, очень благоприятное астральное влияние принесет вам очень позитивный период в любовной сфере. Вы сможете достичь всего, чего задумали. Ближе к концу месяца вам представится возможность, которую вы так долго ждали, которая может принести вам прекрасные романтические отношения. Используйте эти обстоятельства по максимуму, чтобы сделать шаг вперед вместе с этим человеком.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

В этом месяце, Дева, вы почувствуете себя более чувствительной и эмоциональной, чем обычно. Вы почувствуете себя более восприимчивым и склонным слишком остро реагировать на ситуации, которые на самом деле не так уж важны. Вам придется стараться сохранять спокойствие и объективность. Не принимайте импульсивных решений и не говорите вещей, о которых потом можете пожалеть.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

В этом месяце, Весы, вас ждет множество любовных возможностей. Ваша способность адаптироваться к изменениям и новым ситуациям станет важным преимуществом в этот период. Кроме того, ваша острая интуиция поможет вам сделать правильный выбор. Вам придется доверять своему внутреннему голосу и собственному суждению, когда сталкиваетесь с какой-либо проблемой или принимаете важные решения.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Приготовьтесь к какому-то важному движению в вашей жизни, которое может оказать существенное влияние на вашу личную жизнь, Скорпион. Самый позитивный результат принесет внимание влиятельной фигуры в вашей профессиональной жизни, возможно, кого-то нового, недавно принятого на работу. Этот человек распознает ваш потенциал, и, следовательно, он тоже привлечет вас. Готовы ли вы к этому приключению?

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Ваш разум наконец-то успокоился, когда дело доходит до сердечных дел, Стрелец. Трудное время, через которое вы прошли из-за бывшего партнера, подошло к концу. Вы решили сохранять хладнокровие и продолжать проявлять себя, несмотря на трудности, и сейчас настало время пожинать плоды своих усилий. Вернется ли этот человек?

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, сейчас подходящее время, чтобы начать исследовать новые возможности в любви. Несмотря на ваши усилия по развитию ваших отношений, вы не получили желаемых результатов. По большей части это происходит из-за ваших разногласий с кем-то из семьи вашего партнера. В эти дни вы можете почувствовать растущее стремление к свободе.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, это хорошее время, чтобы задуматься о своей любовной ситуации. Вы пережили конфликт с этим особенным человеком, который, возможно, создал для вас некомфортную атмосферу. Однако в этом месяце атмосфера смягчится, что даст вам возможность проанализировать причины подобных ситуаций.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, вам необходимо не допускать, чтобы чрезмерная рабочая активность влияла на ваше настроение. Этот постоянный уровень стресса и беспокойства может создать проблемы в ваших романтических отношениях и в конечном итоге запятнать вашу успешную историю с партнером. Постарайтесь контролировать свои нервы и сохранять спокойствие, и вы сможете пережить эти времена.

Источник: magic.horoscope.

Последние новости Украины:

Гороскоп на неделю со 2 по 9 октября для всех знаков Зодиака: Рыбы будут полны энергии, а Козерогов ждет финансовый успех.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.