Неделя со 2 по 8 октября 2023 года представляет собой период целостного роста и сосредоточения внимания на различных сферах жизни.

В эти дни астрологическое влияние приглашает нас исследовать не только любовь, но и дружбу, финансы, здоровье и личную подлинность.

Поскольку Луна находится в убывающей фазе, нам необходимо освободиться от эмоционального бремени и стереотипов, которые больше не служат нам. Это касается всех сфер нашей жизни, от личных отношений до наших отношений с деньгами и здоровьем.

Воспользуйтесь лунной энергией, чтобы избавиться от того, что вам больше не нужно, и сосредоточьтесь на всех сферах своей жизни, чтобы достичь целостного здоровья.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, это хорошее время для бизнеса. Ваша способность распознавать возможности и находчивость могут открыть перед вами интересные двери. Хотя ваша текущая экономическая ситуация может быть ограничивающей, не расстраивайтесь. Используйте свой творческий потенциал для поиска ресурсов и решений.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Понятно, что ты сейчас чувствуешь себя немного одиноким, Телец, учитывая, что ты сосредоточен на своей профессиональной карьере. Иногда, стремясь к успеху, мы можем пренебречь другими важными сферами нашей жизни, например личными отношениями. На этой неделе крайне важно восстановить связь со своими давними друзьями, которые могут чувствовать, что вы пренебрегаете ими.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

У вас есть астральная защита, которая поддерживает ваш успех в бизнесе и коммерческих делах, Близнецы. Постепенно ваше финансовое положение улучшается, хотя вы продолжаете беспокоиться о будущем. Постарайтесь расслабиться, процветание уже есть в вашей жизни и, если вы продолжите действовать в том же духе, оно продолжит быть частью вашей жизни. На этой неделе вы начнете пожинать плоды своего тяжелого труда .

РАК

21 июня – 22 июля

Стадия нерешительности в вашей трудовой жизни, которую вы переживаете, Рак, подходит к концу, и на этой неделе начинается цикл, в котором планеты дадут вам необходимую душевную силу. У вас появится большая ясность в своих целях, и вам все станет намного проще. Эта неделя будет очень благоприятна для бизнеса, инвестиций и коммерческих сделок.

ЛЕО

23 июля – 22 августа

У тебя будет беспокойная неделя в твоей общественной жизни, Лео, так как тебя будут вызывать со всех сторон, и тебе придется держать темп. Постарайтесь оставаться отдохнувшим и расслабленным, поскольку на вашем рабочем месте может назревать повышение по службе, и у вас есть хорошие шансы быть выбранным. Однако, хотя вы наиболее квалифицированы, некоторые из ваших коллег тоже хотят занять эту должность.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

На этой неделе вам следует начать ежедневно заниматься спортом, иначе вы можете поддаться стрессу, Дева. Хотя сейчас вы чувствуете себя полным сил и хотите сделать тысячу дел, слишком много дел и обязанностей могут перегрузить вас и привести к мышечным спазмам или даже головным болям. Снимите напряжение с помощью физических упражнений, будь то бег или занятия танцами.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Эта неделя будет несколько сложной в рабочей обстановке для Весов, поскольку вы можете столкнуться с проблемой, которую будет сложно решить. Однако верьте в свои способности и используйте свой интеллект, логику и, прежде всего, интуицию, чтобы справиться с ситуацией. Не спрашивайте совета у людей из вашего рабочего окружения, поскольку они могут быть не заинтересованы в искренней помощи вам.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, важно работать над улучшением своих отношений и общения с людьми из вашего рабочего окружения. Это не только заставит вас чувствовать себя более комфортно, но также будет стимулировать сотрудничество и командную работу. Также вы можете перестать беспокоиться о своих финансах, так как в ближайшие несколько дней ожидается увеличение ваших доходов.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрельцы, ожидайте неделю, полную возможностей и эмоционального благополучия. Начнется новый астральный цикл, который принесет вам радость и защиту ваших финансов. Вы оцените благословения, которые предлагает вам жизнь, и осознаете важность тех, кто вас окружает. Эти позитивные мысли привлекут в вашу жизнь благоприятные ситуации.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козероги, на этой неделе ждите приятных сюрпризов на финансовом фронте. Если вы усердно работали над преодолением недавнего финансового кризиса, вы начнете видеть результаты своих усилий. Ваши привычки к сбережениям и контроль над бюджетом окупаются, и вы сможете без труда сводить концы с концами и, возможно, даже сможете немного сэкономить.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

На этой неделе важно серьезно отнестись к своему здоровью, Водолей. Вы какое-то время сталкивались со стрессовыми ситуациями, и очень важно, чтобы вы лучше заботились о себе. Подумайте о том, чтобы заняться спортом или физической активностью, например боевыми искусствами, которые помогут вам снять напряжение и сохранить эмоциональное равновесие.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

На этой неделе Рыбы вы будете полны энергии и хорошего настроения. В эти дни звезды повышают вашу жизненную силу, и вы почувствуете себя достаточно сильным, чтобы справиться с любыми трудностями, даже теми, которые вы обычно считаете обременительными или неприятными. Это хорошее время для принятия позитивных решений, и одним из первых следует более серьезно позаботиться о своем здоровье.

Источник: magic.horoscope.

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