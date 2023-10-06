Ваш гороскоп Таро на 6 октября 2023 года представлен для всех знаков зодиака в астрологии.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в пятницу, 6 октября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Солнце.

Вы можете представить себе день, наполненный солнечным светом и множеством прекрасных впечатлений. Однако сегодня вам может показаться, что вы получаете нечто другое. Это может исцелить и отпустить ваши печали. Конечный результат будет тот же — радость. Вы учитесь принимать жизнь во всех ее аспектах. Это огромное достижение для вас.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Суд.

Человеку свойственно сомневаться в себе. Когда вы задаетесь вопросом, следовало ли вам сделать что-то по-другому, примите это. Вы учитесь видеть общую картину. Для этого вам необходимо увидеть, что прошло хорошо, а что не очень хорошо. За эти годы вы многому научились, и мудрость научила вас тому, что всегда есть время для размышлений.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Отшельник.

В последнее время вы так много отдавали себе, так что теперь пришло время отступить и сосредоточиться на себе. Вы не можете быть «включены» каждый день недели. Бывают моменты, когда вам нужно отключиться от мира и дать себе время расслабиться, расслабиться и восстановить свою душу.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Дьявол

Давление со стороны сверстников реально. Вы всегда заинтересованы в самосовершенствовании, а это означает отказ от привычек, которые саботируют ваш рост. Вы хотите быть счастливым, и это вполне возможно для вас. Прямо сейчас может быть неприятно жаждать вещей, которые, как вы знаете, вам не нужны или которые больше не предназначены для вас. Но как только вы переживете этот трудный период выздоровления, вы почувствуете себя невероятно сильнее, чем в этот момент.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Колесница.

Люди болеет за тебя, Лев. Вы делаете что-то, чего другие люди никогда раньше не делали. У вас есть видение своего будущего, и для этого нужно прорваться сквозь стеклянный потолок. Никогда не легко быть «первым» и делать то, чего не делали другие, но как только вы это сделаете, вы вдохновите всех последующих.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Эта карта Таро означает, что вас возводят на пьедестал. Кто-то видит в вас мудрого лидера, способного показать другим, как чего-то добиться. Сегодня вы находитесь в лучшем положении власти и влияния. Если вы хотите сказать что-то важное, это будет и впечатляюще, и хорошо принято.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Луна.

Вам не интересно притворяться тем, кем вы не являетесь. Сегодня вас могут попросить показать ту сторону вас, которая на самом деле не соответствует тому, кто вы есть. Ваша истинная природа очень много значит для вас. Поэтому, как бы тяжело ни было отвергнуть чей-то совет, еще труднее будет отключить свое внутреннее сознание.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Смерть.

Конец уже здесь, и пришло время попрощаться с моментом, который, как вы думали, может длиться вечно. Вы можете испытывать приступы печали, но как только вы преодолеете первоначальные чувства меланхолии, вы почувствуете сильное чувство облегчения. Твоя решимость будет идеальной, Скорпион. Пришло время очиститься и отправиться в новое путешествие.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Звезда.

Вселенная всегда говорит и показывает вам путь. Вы должны слушать свое сердце. Вера – это то, что трудно объяснить. Вы цепляетесь за нематериальное. Будущее всегда в процессе, и вера в то, что судьба всегда найдет вас, поможет сделать доверие менее страшным.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Император.

Сегодня ты против всего мира. Эта карта Таро означает, что вам придется сражаться, чтобы получить то, что вы хотите. Возможно, вам понадобится более толстая кожа, а если этого не сделать, к концу этой недели вы станете более выносливым и выносливым.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Повешенный.

У вас нет времени ждать, пока кто-то другой поймет, чего он хочет. На самом деле вам может прийти в голову, что вы стоите у них на пути и не даете им увидеть, что они могут принять решение. Сегодня подумайте о том, чтобы продолжить свой день и помочь создать пространство для исцеления, позволяющее другим сделать мудрый выбор.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Справедливость

В жизни бывает много моментов, когда кажется, что зло побеждает. Сегодня у вас может возникнуть соблазн впасть в депрессию или почувствовать безнадежность из-за того, что ситуация сложилась не очень хорошо. Может возникнуть ощущение, что карма покинула планету и мир погрузился в хаос. Не позволяйте одной ситуации обмануть вас, заставляя думать, что власть имущие не действуют. Все идет так, как должно быть, и позже вы поймете причину.

Источник: yourtango.com.

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