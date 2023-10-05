Звезда "Евровидения" Анастасия Приходько рассказала о своих планах, обратившись к украинцам. Звезда об этом сообщила в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Черт, я сейчас как та роза. И медленно теряю лепестки", - написала Приходько.

"А все знаете почему? Ибо я жру вареную морковь с водой. Если, блин, я не похудею на 10 кг к Новому году, я пойду голая по Крещатику", - призналась Анастасия в следующей публикации.

"Что может быть хуже за гречку? Да, перловка. Классика похудения", - продолжила звезда.

"С детства обожаю печень. Я не сдамся без боя", - подытожила Приходько на последнем сторис, показывая свой рацион.

Стоит отметить, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая участвовала на шоу "Евровидение". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Анастасия активно начала освещать российские преступления в социальных сетях несмотря на баны. А недавно артистка отпраздновала годовщину венчания.

"А сегодня 3 года как мы дали обещания Богу быть вместе всю жизнь", - отметила Приходько в своем блоге.

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