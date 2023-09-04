Анастасия Приходько на своей странице в Инстаграм разместила кадры, на которых предательница Таисия Повалий благодарит россию и называет страну-оккупант великой и любимой.

«Хочется сегодня сказать слова благодарности. Любимая страна, великая страна. Россия, я тебя люблю. Люблю вас, мои дорогие. И, конечно, эта песня сегодня для всех!», – выкрикивает Повалий, стоя на сцене перед россиянами.

Это выступление Таисии Повалий прошло на пропагандистском концерте «Время героев» в Уфе.

«Запомните это! И никогда не прощайте, они все начнут когда-то лезть назад и умолять их простить… Но, по-моему, ей путь в Украину закрыт навсегда. А кстати, где ее сын? Она же здесь его оставила. А что она будет говорить, когда его мобилизуют?"

Напомним, Денис Повалий – музыкант и единственный сын Таисии Повалий.

39-летний певец с семьей уехал в Испанию, где сейчас живет на даче родителей и называет себя "украинским беженцем в Испании".

Так что мобилизовать его не смогут.

"Денис утверждает, что российское вторжение было "искусственно спровоцировано из-за распределения украинцев по языковому принципу на "своих" и "чужих", а также из-за Майдана и срыв георгиевской ленты". Кстати, войну Дениска называет "специальной военной операцией", - рассказывал" ведущий Слава Демин в своем проекте "Слава ПРО".

Сам Денис Повалий уже давно не дает о себе знать в Инстаграм и никак не высказывается о войне в родной Украине.

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