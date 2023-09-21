Украинская певица Анастасия Приходько высказалась в сторону скандальной запроданки, попавшей на днях в новый скандал.

Украинская артистка Анастасия Приходько выразила острую критику в адрес певицы Таисии Повалий, обвиняя ее в предательстве. Приходько выразила свое возмущение тем, что Повалий выступает в россии, которая является страной-агрессором по отношению к Украине, и исполняет украинские песни.

Приходько подчеркнула, что в это время оккупанты продолжают ежедневные обстрелы украинских городов и нарушают права украинцев на оккупированных территориях, запрещая использование украинского языка.

Анастасия Приходько утверждает, что Таисия Повалий утратила право называть себя украинкой и обладать украинским гражданством, и призывает лишить ее этого статуса.

При этом Приходько также отметила, что Таисия Повалий уже давно предала интересы Украины, активно поддерживая нарративы о "братских народах". Она подчеркнула, что Повалий была награждена орденом "Дружбы" России, что считает утверждением культурных связей между Украиной и Россией.

"Заберите у нее гражданство уже и звание. И забыть, как ее зовут" - с негодованием добавила Анастасия Приходько.

Ранее Анастасия Приходько отреагировала на новость, согласно которой эксведущий украинского проекта «Рассмеши комика» Дмитрий Шепелев будет снимать для пропагандистского канала «россия-1» шоу в многострадальном Мариуполе, где захватчики убили тысячи человек.

Анастасия Приходько рассказала, что хорошо с ним знакома.

«Довольно близко знала этого слизняка, и в Москве работали и в Киеве общались!», - рассказала Приходько.

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Приходько показала редкое фото с сыном, которого обожает.

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