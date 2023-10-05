Известная танцовщица, хореограф и победительница шоу «Танцы со звездами» Илона Гвоздева готовится к серьезной операции.

О своих намерениях звезда «Танцы со звездами» Илона Гвоздева рассказала лично, не дожидаясь, когда полезут слухи. Илона Гвоздева призналась, что собирается сделать маммопластику.

«Я долго думала и колебалась по поводу хирургического вмешательства, много прошла консультаций у разных врачей, долгие общения с психологом и подругами на тему «увеличение груди», - рассказывала Илона Гвоздева.

Подписчики и поклонники Илоны Гвоздевой разделились на два лагеря. Одни поддерживают победительницу «Танцы со звездами», другие же отговаривают.

«Мне кажется, если так все описывать и излагать такие посты, то хочешь услышать, что думают люди. Если ты решила делать операцию, то сделала и изложила результат. А это просто фиг знает что. Какая это мечта. Это мне кажется Комплекс»,

«Для чего? Такая красивая и натуральная, откровенная и уверенная в себе! Не надо подгонять себя под стандарты, которые внушает общество»,

«Вы так хороши, зачем вам это, дети муж вас и так любят, помогите лучше людям, которым нужно операции, чтобы выжить. Вы и так прекрасна! Будете как все оно вам не подходит. Извините пожалуйста",

«Я вас не представляю на танцах с такими даже минимальными формами, извините, пожалуйста» , - пишут Илоне подписчики.

Другие же подбадривают Гвоздеву, отмечая, что, если она чувствует необходимость, операцию нужно сделать и не колебаться.

Но, похоже, что Илона Гвозева все же настроена на операцию:

"С каждым днем ​​я все ближе на шаг к осуществлению мечты, но я продолжаю изучать все аспекты операции и читаю много интересной информации...", - рассказала Гвоздева в своем новом сообщении.

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