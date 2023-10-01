На своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" різко прокоментувала ганебну поведінку скандальної блогерки Анни Краснової, яка похвалилася розвагами в Києві під час комендантької години.

"За що ми боремося, якщо серед нашого суспільства й досі знаходяться такі с🤬🤬🤬🤬🤯! Чому можна ось так просто купити перепустку, вести себе відверто жахливо, бути при цьому лідером думок?! Яких думок?", — обурилася Ілона Гвоздьова.

Гвоздьова показала частину історій Краснової, яка разом із подругами весело проводила час у Києві з вечора 29 вересня на 30 вересня, а потім вирушила на прогулянку Південним мостом з супутником, який, за її словами, має відповідну перепустку.

"Так, в нас вільна країна, кожен робить те що вважає за потрібне, кожен по-своєму проживає ці часи, але у військовий час і коли мої діти сплять у підвалах, міста обстрілюють, гинуть люди - ця б🤬🤬🤬🤬 їздить нічним містом і паплюжить честь української жінки! Допоки в нашій країни є таке суспільство і ми дозволяємо траплятися таким випадкам, не реагуємо і робим вигляд, що не бачимо, наша хата з краю, я нічого не знаю, ми будемо жити у війні😫", — наголосила Ілона Гвоздьова.

Українці в коментарях підтримали Ілону Гвоздьову й також обурюються поведінці Краснової:

"Позорище, треба відмічати мера в коментарях, поліцію, чи як реагувати? бо шось треба робити з цими тусовщиками і закладами теж";

"Все правильно. За таке треба садити. Це просто якісь тварини";

"Мене більше дивує не те, що окрема блогерка робить під час комендантської години. А те, що в Києві під час комендантської години для таких є відкриті заклади, діджеї і повна посадка залу… ось тут вже питання до держави і дотримання законів".

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