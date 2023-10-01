Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" вирішила поділитися думками про складнощі буття жінкою.

Ілона Гвоздьова пише, що кожен день жінка несе на своїх плечах відповідальність за дітей, за затишок в домі, за успіх на роботі, за те щоб бути гарною дружиною, за своїх батьків, і далі цей список вимог і обовʼязків до жінки можна продовжувати нескінченно.

"В добі 24 години і тільки наша українська жінка встигає зробити все, бути в декількох місцях одночасно, контролювати декілька груп в соц мережах (чого тільки вартує пару батьківських комітетів (садок і школа)), підписувати контракти по роботі - вона багатофункціональна, сучасна і витримана", — заявила Ілона Гвоздьова.

Крім того, Гвоздьова відзначила, що до всього цього наклалися ще постійний стрес через війну і недосипання, а також повне нерозуміння майбутнього.

"Вона звісно щаслива мати, напевно, щаслива дружина, та чи щаслива вона жінка?! Чи все те що вона щоденно виконує робить її щасливою жінкою? Чи її життя складається виключно з дітей, роботи і чоловіка?! А де в усьому цьому шаленому графіку час для неї?! Виключно для неї, без жодних вагань, докорів сумління і вибору пріоритетів?!", — додала Ілона Гвоздьова.

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