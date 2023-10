Минкульт потратил более 60 миллионов гривен из госбюджета на англоязычное СМИ Thе Gaze, пишет независимый антикоррупционный центр NGL.media.

В начале июня 2023 года украинское правительство запустило англоязычный сайт The Gaze с целью информирования иностранцев о текущих событиях в Украине, а также об украинской экономике, культуре и истории. По плану, этот сайт ориентирован на жителей США и Великобритании.

Обнаружили, что большинство текстового контента не оригинален, а рерайт из других СМИ, а контент на YouTube на последние 15 видео набирает не более 60 просмотров.

Из государственного бюджета на The Gaze уже потратили более 60 миллионов гривен, в том числе 11,6 миллиона гривен – на разработку и техническое сопровождение платформы, остальные пошли на контент.

Разработкой и сопровождением The Gaze занимается ООО «Компьютерные информационные технологии». Первый заказ на 10 миллионов гривен компания получила в 2022 году на открытых торгах, где являлась единственным участником. В этом году компания получила дополнительный подряд на 1,6 миллиона гривен по прямому соглашению, без тргов.

The Gaze публикует на сайте и на YouTube семь приложений. Четыре из них – кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическую программу Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge – производит ООО «Маркер Медиа», заключившее с ГП «Мультимедийная платформа иноязычия». конца года на общую сумму более 26 миллионов гривен.

Дороже всего стоит кулинарное шоу – 261 000 гривен за выпуск, каждый из которых собирает на YouTube в среднем 900 просмотров. В то же время на производство Chefs Next Door уже потрачено более восьми миллионов гривен.

NGL.media проанализировали тендерную документацию всех подрядчиков, создающих текстовый контент для The Gaze, и выяснили, что сметная стоимость создания одной короткой новости составляет 4000 гривен, а статьи – 8500 гривен.