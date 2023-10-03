Рэпер и продюсер Потап, чье имя в последнее время связано со скандалами, публично обратился к Андрею Данилко, которого любят и знают благодаря сценическому образу Верки Срдючки.

Потап на своей странице в Инстаграм обратился к Данилко по очень важному поводу. Дело в том, что любимец публики, народный артист Украины, праздную день рождения.

Второго октября Андрею Данилко исполнилось 50 лет.

«Мой Мастер! С Юбилеем! My Teacher!! Happy 50!!!», - обратился Потап к Андрею Данилко.

Поздравления поддержали подписчики Потапа. Некоторые не ожидали, что Андрею Данилко уже 50 лет.

«Ого! 50...поздравляю! Мира любви Божьей опеки. Многая лет»,

«Ничего себе, уже 500 ой:) уже 50 лет»,

«Это время неумолимо. Еще столько же с преуспевающей Украиной!»,

«Было время…» .

Напомним, что на днях Андрей Данилко сообщил, что возвращается в Украину.

«Наш тур окончен! Спасибо за тепло и эмоции – они бесценны! Возвращаемся домой, в нашу невероятную Украину!», - рассказал Андрей Данилко, позируя на фото со своей подругой и коллегой Инной Белоконь, которую на сцене знают, как «маму» Верки Сердючки.

Напомним, что Андрей Данилко за границей неоднократно попадал в передряги. Одна из них произошла из-за самолета.

Во время перелета из Чикаго Данилко с командой совершили вынужденную посадку в Коннектикуте (штат по соседству с Нью-Йорком). Сначала самолет не могли посадить из-за загруженности аэропорта, а затем началась гроза, и его развернули.

Опаздывая на собственное выступление, Андрей Данилко узнал, что потерял багаж - костюмы оказались "в заложниках" у работников аэропорта, которым запрещено выдавать чемоданы во время грозы.

Не смотря на все неприятности, Верка Сердючка в тот вечер все-таки появилась перед публикой.

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Также сообщалось, что Настя Каменских не дождалась Потапа и приняла цветы от другого.

Напомним также, что Politeka.net писала об обращении Андрея Данилко к украинцам.