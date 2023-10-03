Потап на своей странице в Инстаграм обратился к Данилко по очень важному поводу. Дело в том, что любимец публики, народный артист Украины, праздную день рождения.
Второго октября Андрею Данилко исполнилось 50 лет.
«Мой Мастер! С Юбилеем! My Teacher!! Happy 50!!!», - обратился Потап к Андрею Данилко.
Поздравления поддержали подписчики Потапа. Некоторые не ожидали, что Андрею Данилко уже 50 лет.
«Ого! 50...поздравляю! Мира любви Божьей опеки. Многая лет»,
«Ничего себе, уже 500 ой:) уже 50 лет»,
«Это время неумолимо. Еще столько же с преуспевающей Украиной!»,
«Было время…» .
Напомним, что на днях Андрей Данилко сообщил, что возвращается в Украину.
«Наш тур окончен! Спасибо за тепло и эмоции – они бесценны! Возвращаемся домой, в нашу невероятную Украину!», - рассказал Андрей Данилко, позируя на фото со своей подругой и коллегой Инной Белоконь, которую на сцене знают, как «маму» Верки Сердючки.
Напомним, что Андрей Данилко за границей неоднократно попадал в передряги. Одна из них произошла из-за самолета.
Во время перелета из Чикаго Данилко с командой совершили вынужденную посадку в Коннектикуте (штат по соседству с Нью-Йорком). Сначала самолет не могли посадить из-за загруженности аэропорта, а затем началась гроза, и его развернули.
Опаздывая на собственное выступление, Андрей Данилко узнал, что потерял багаж - костюмы оказались "в заложниках" у работников аэропорта, которым запрещено выдавать чемоданы во время грозы.
Не смотря на все неприятности, Верка Сердючка в тот вечер все-таки появилась перед публикой.
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Также сообщалось, что Настя Каменских не дождалась Потапа и приняла цветы от другого.
Напомним также, что Politeka.net писала об обращении Андрея Данилко к украинцам.