Популярный украинский рэп-исполнитель, продюсер и муж Насти Каменских Потап, который около полугода назад бурно оскандалился песней "Волонтер", а также получает много критики за свои побеги за границу, решил сделать еще одну попытку и выпустил новую песню. Релиз песни "Тихої ночі" в коллаборации с исполнителем Horizon Потап представил на своей странице в Instagram. Кроме того, песня вышла на ютуб-канале артиста.

В подписи к публикации Потап рассказал, Horizon скинул ему этот бит, когда Украину каждую ночь бомбили, а люди забили о сне, сидя в укрытиях и переживая за себя и близких.

"Я знаю, что у каждого из нас отзовутся эти смыслы. Мы скучаем по нормальным простым вещам: по встречам с родителями, по возможности не слышать сирены и взрывы, по открытому небу и еще о многом. Как никогда, сейчас мы все очень ценим мирные времена и воспоминания. И хотим, чтобы как можно скорее все самое лучшее из этой мирной жизни вернулось к нам", - написал Потап.

Надо сказать, что многим пользователям новая песня Потапа пришлась по душе, однако, нашлись и те, кто припомнил артисту все его "грехи":

"Офигенно, старый добрый По! Класс".

"Поздравляю с премьерой".

"Очень понравилась песня и клип".

"Алексей Андреевич, поздравляю с премьерой, лучший".

"Наконец-то! С премьерой вас, ребята".

"Очень хорошее исполнение".

"На каких, стыжусь спросить, площадках? На дворовых?".

"Потап, ждем большого интервью у Рамины, или Гордона, или Ефросининой".

"Песня классная! Лишний этот Потап, который пиарится на волонтерстве, и его бородатый кент, мекающий или бякающий про Нью-вэй на Березняках".

"Го*но очередное! Потап, прекрати уже!".

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