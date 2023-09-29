Відомий артист та шоумен Андрій Данилко звернення до українців зі сценічною мамою Інною Білоконь.

Популярний український виконавець та шоумен Андрій Данилко, який виступає під сценічним чином Вєрки Сердючки разом із "мамою" Інною Білоконь, поділився у своєму Instagram відео, в якому вони разом звернулися до українців.

Як видно, у ролику Андрій Данилко з'явився у своєму артистичному образі – на ньому яскрава вишиванка та зірка на голові, а поруч стоїть "мама" Білоконь, яка теж в образі. Вони весело запрошують українців на прем'єру фільму "Велика прогулянка".

А у підписі до публікації Андрій Данилко написав: "Увага, увага!".

Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео, яке показав Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки:

"Ой, яке круто! З нетерпінням чекаємо!".

"Спасибі велике за те, що ви робите".

"Як вам підходять вишиванки, дівчатка".

"Якщо буде у вас можливість, приїжджай у Миколаїв та в Очаків".

"У Німеччині анонсували".

"У Нідерландах у суботу прем'єра".

"Дуже чекаємо в Ізраїлі!".

"Ура, купила квитки. Ідемо у суботу в Нідерландах".

"Заінтригували. Цікаво. Із задоволенням подивимося".

"Чекаємо з нетерпінням".

"Будь ласка, привезіть фільм до Данії! Нас багато, і ми всі прийдемо!"

"Привіт із Полтави! Пишаємося Вами! Так тримати!".

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