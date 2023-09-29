Популярний український виконавець та шоумен Андрій Данилко, який виступає під сценічним чином Вєрки Сердючки разом із "мамою" Інною Білоконь, поділився у своєму Instagram відео, в якому вони разом звернулися до українців.
Як видно, у ролику Андрій Данилко з'явився у своєму артистичному образі – на ньому яскрава вишиванка та зірка на голові, а поруч стоїть "мама" Білоконь, яка теж в образі. Вони весело запрошують українців на прем'єру фільму "Велика прогулянка".
А у підписі до публікації Андрій Данилко написав: "Увага, увага!".
Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео, яке показав Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки:
- "Ой, яке круто! З нетерпінням чекаємо!".
- "Спасибі велике за те, що ви робите".
- "Як вам підходять вишиванки, дівчатка".
- "Якщо буде у вас можливість, приїжджай у Миколаїв та в Очаків".
- "У Німеччині анонсували".
- "У Нідерландах у суботу прем'єра".
- "Дуже чекаємо в Ізраїлі!".
- "Ура, купила квитки. Ідемо у суботу в Нідерландах".
- "Заінтригували. Цікаво. Із задоволенням подивимося".
- "Чекаємо з нетерпінням".
- "Будь ласка, привезіть фільм до Данії! Нас багато, і ми всі прийдемо!"
- "Привіт із Полтави! Пишаємося Вами! Так тримати!".
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