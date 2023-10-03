Участница "Голосу країни" из команды Ивана Клименко Вероника Коваленко, не сдержала эмоций после вокального батла с Александрой Погуляй. Видео песенного поединка опубликовали на ютуб-канале проекта.

Сначала в ролике показали немного закулисья – как тренер Иван Клименко работал с вокалистками, как они подбирали песню, и как на самом деле девушки сдружились, несмотря на соперничество. Для вокального батла Клименко выбрал Александре и Веронике песню Леди Гаги из фильма "Венсдей". И они отлично справились с заданием – вокал участниц пробирает до мурашек.

Однако после выступления тренер Иван Клименко вынужден был сделать тяжелый выбор и оставить только одну участницу. Так, на шоу осталась Вероника Коваленко. Однако, помимо радости, девушка уже за кулисами разрыдалась.

"Мне в жизни очень мало шансов люди давали, всегда. Всегда нигде не проходила. Всегда не было вот этого толчка человека, который бы в меня поверил, и сейчас это было очень для меня важно. И я понимаю, что этот шанс я не упущу", - вытирая слезы сказала Вероника Коваленко.

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