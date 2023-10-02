Юрий Ткач из "Квартал 95" в программе "Ближе к звездам" пожаловался, что в последнее время напряжение в сети сильно возросло, и на него, его жену Викторию и дочь Лизу сваливается много хейта.

"Раньше хейта было не столько много, сейчас прям у всех его невероятное количество. Просто повсюду всех за все. Очень много ботов, и таких 9, условно говоря, и 10-й ведется на всю эту историю и пишет тоже го*но", - заявил актер "Квартал 95" Юрий Ткач.

Юморист за годы в шоу-бизнесе нарастил непробиваемую броню к хейтерам, но когда дело касается ребенка, то не сдерживает эмоций. Так, например, под критику попало даже забавное видео, как Юрий Ткач из "Квартал 95" с дочерью веселились в машине.

"Немного подурачились в машине, когда ребенок был. То есть с ребенком надо что делать? Быть всегда в унылом состоянии, грустить и говорить, что война, война, война... Наоборот, надо детей выводить из этого состояния", - подчеркнул актер "Квартал 95" Юрий Ткач.

Чтобы уберечь Лизу от негатива, теперь артист почти не делает публикаций с ней, а к тем, кто приходит на его страницу выпустить пар, относится с пониманием.

"В этом и прикол, что человек гавкнул что-то, написал что-то плохое - и все, ему стало легче. Мне кажется, что это наша миссия в том числе тоже. Если это так людям надо, то мы люди, которые известные, сознательные, я понимаю, что, наверное, так надо", - добавил Юрий Ткач из "Квартал 95".

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Напомним, звезды Квартал 95 не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.