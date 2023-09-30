В европейском сезоне "Голосу країни" зрителей ждет много нововведений, среди которых подбор звездных помощников тренеров.

В новом выпуске европейского сезона "Голосу країни" зрители увидят выступления команд Ивана Клименко и Юлии Саниной. Помогать тренерам будут звездные коллеги – группа Kalush Orchestra (Тимофей Музычук, Килиммен и Саша Таб) и Jerry Heil (Яна Шамаева).

Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

Так, тренер Иван Клименко рассказал о своих советниках, которые будут помогать ему с выступлениями участников "Голосу країни":

"Моим советником будет группа, которую слушает вся Украина. Они гастролировали более чем в 20 странах мира и победили на Евровидении, и это конечно Kalush Orchestra".

Юлия Санина также высказалась о своей советнице Jerry Heil: "Моей советницей стала невероятная девушка по имени Jerry Heil. Она виртуозный музыкант, вокалистка, мультиинструменталистка, автор песен и человек с четкой позицией. У нее множество коллабораций, в том числе и с европейскими артистами, поэтому надеюсь, она даст много верных советов".

Отметим, что этап слепых прослушиваний уже завершился, тренеры Артем Пивоваров, Надя Дорофеева, Иван Клименко и Юлия Санина отобрали среди всех участников по 10 человек в свои команды. Теперь тех, кто прошел слепой кастинг, ждут вокальные батлы и прямые эфире.

Надо сказать, что пользователи сети неоднозначно отреагировали на выбор советников тренеров, своим мнением украинцы поделились в комментариях:

"Класс! Будет интересно".

"Фу, Джерри. Можно было и получше отыскать исполнителя. Та же Джамала, например".

"А у Нади кто?".

"Надеялась на Тину".

"Как круто".

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