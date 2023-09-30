В новом выпуске европейского сезона "Голосу країни" зрители увидят выступления команд Ивана Клименко и Юлии Саниной. Помогать тренерам будут звездные коллеги – группа Kalush Orchestra (Тимофей Музычук, Килиммен и Саша Таб) и Jerry Heil (Яна Шамаева).
Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.
Так, тренер Иван Клименко рассказал о своих советниках, которые будут помогать ему с выступлениями участников "Голосу країни":
"Моим советником будет группа, которую слушает вся Украина. Они гастролировали более чем в 20 странах мира и победили на Евровидении, и это конечно Kalush Orchestra".
Юлия Санина также высказалась о своей советнице Jerry Heil: "Моей советницей стала невероятная девушка по имени Jerry Heil. Она виртуозный музыкант, вокалистка, мультиинструменталистка, автор песен и человек с четкой позицией. У нее множество коллабораций, в том числе и с европейскими артистами, поэтому надеюсь, она даст много верных советов".
Отметим, что этап слепых прослушиваний уже завершился, тренеры Артем Пивоваров, Надя Дорофеева, Иван Клименко и Юлия Санина отобрали среди всех участников по 10 человек в свои команды. Теперь тех, кто прошел слепой кастинг, ждут вокальные батлы и прямые эфире.
Надо сказать, что пользователи сети неоднозначно отреагировали на выбор советников тренеров, своим мнением украинцы поделились в комментариях:
"Класс! Будет интересно".
"Фу, Джерри. Можно было и получше отыскать исполнителя. Та же Джамала, например".
"А у Нади кто?".
"Надеялась на Тину".
"Как круто".
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