Потап не появился на большом сольном концерте Настя Каменских, который дала певица в Киеве.

Концерт Насти Каменских прошел во Дворце «Украина» и зал был переполнен, пишет Politeka.net.

«Полный зал, много переведенных на украинский известных хитов, чествование героев! У меня сложилось ощущение, что именно с этого концерта у Насти началось новое дыхание», – коротко рассказал о концерте Насти Каменских ведущий Слава Демин на своей странице в Инстаграм.

Именно он стал одним из тех, кто поднялся на сцену, чтобы подарить Насте Каменских цветы. А вот Потапа не дождались.

Муж Каменских так и не появился на большом концерте своей жены.

Конечно, это вызвало новое обсуждение. Так, некоторые пользователи соцсетей предположили, что Потап не ценит свою жену. В свою очередь поклонники Потапа напомнили, что он очень помогает ВСУ, поэтому критики не заслуживает.

«Потап столько денег на ВСУ передал, что вы бы постыдались на него п…»,

«Алексея не хватало, ну и вышел бы вместе с Настюшей спели, но концерт топовый Настя, хочу еще»,

«Слушайте, что вы за люди? Зачем нагнетать, писать плохо. В стране столько жестокости, убийства, враг только и ждет, чтобы мы все перессорились… Настя своим голосом, песнями, энергией столько счастья дает нам украинцам, Потап не мало в это тоже вложил.. Отстаньте вы уже, пожалуйста, с осуждениями своими»,

«Тетя уже взрослая, а тексты для тинейджеров»,

«Она крутая, жаль, что муж ее не ценит, бросая на амбразуру оправдывать и комментировать его зашквары…»,

«Я вот не понимаю, они работники культуры Украины, 9 лет война была, они говорили и пели на русском. В столице! Они не имели права! То есть, тогда не было смысла, да? Когда Бахмут уничтожили, Донецк!? А теперь как все бегом патриотами стали!»,

«Концерт топовый», – обсуждают выступление Насти Каменских.

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