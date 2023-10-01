Популярна українська співачка та дружина Потапа Настя Каменських, яка оскандалилася нещодавнім інтерв'ю у Маші Єфросініної, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Настя Каменських показала у сторіс, що трапилося перед її концертом у Києві.

Як відомо, 30 вересня Настя Каменських готувала великий сольний концерт у Києві. За кілька годин до заходу артистка зі своєю командою робили генеральний прогон і робили останні приготування перед виступом.

"А потім сталося непередбачене, але дуже для мене знакове", - написала Настя Каменських.

І показала у наступній сторіс живого метелика, який присів на ще вкриті крісла в концертному залі. Як видно, Настя Каменських була дуже схвильована, коли побачила метелика. За словами співачки, вона вірить у знаки, і цей метелик для неї – як привіт від покійного тата, який був її головним фанатом.

"Я вірю в знаки, і в те, що цей метелик - привіт від мого тата", - написала Настя Каменських і показала того самого метелика.

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